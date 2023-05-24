Врач назвала 4 главных признака чрезмерного употребления соли

Врач Ильинская назвала четыре главных признака чрезмерного употребления соли
Четыре основных признака злоупотребления солью в рационе перечислила врач-терапевт Тамара Ильинская.
В первую очередь речь идет о частых головных болях. По словам медика, их появление провоцирует обезвоживание, которое возникает из-за потери большого объема влаги. Если у человека высокое артериальное давление, то мигрень обычно возникает в течение часа или двух после соленой еды.
Также должно насторожить частое мочеиспускание и опухшие ноги и руки. Специалист отметила, что отек пальцев, лодыжек или ступней является реакцией организма на высокий уровень натрия, поступающий с солью, пишет «МедикФорум».
Кроме того, при злоупотреблении солью возникают такие симптомы как помутнение зрения, боль в груди, одышка и внезапное кровотечение из носа. Все это сигнализирует о повышении давления, резюмировала Ильинская.