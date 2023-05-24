Врач назвала 4 главных признака чрезмерного употребления соли

Четыре основных признака злоупотребления солью в рационе перечислила врач-терапевт Тамара Ильинская.

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В первую очередь речь идет о частых головных болях. По словам медика, их появление провоцирует обезвоживание, которое возникает из-за потери большого объема влаги. Если у человека высокое артериальное давление, то мигрень обычно возникает в течение часа или двух после соленой еды.

Также должно насторожить частое мочеиспускание и опухшие ноги и руки. Специалист отметила, что отек пальцев, лодыжек или ступней является реакцией организма на высокий уровень натрия, поступающий с солью, пишет «МедикФорум».