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Врач Ильинская назвала четыре главных признака чрезмерного употребления соли

Четыре основных признака злоупотребления солью в рационе перечислила врач-терапевт Тамара Ильинская.

Врач назвала 4 главных признака чрезмерного употребления соли
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В первую очередь речь идет о частых головных болях. По словам медика, их появление провоцирует обезвоживание, которое возникает из-за потери большого объема влаги. Если у человека высокое артериальное давление, то мигрень обычно возникает в течение часа или двух после соленой еды.

Также должно насторожить частое мочеиспускание и опухшие ноги и руки. Специалист отметила, что отек пальцев, лодыжек или ступней является реакцией организма на высокий уровень натрия, поступающий с солью, пишет «МедикФорум».

Кроме того, при злоупотреблении солью возникают такие симптомы как помутнение зрения, боль в груди, одышка и внезапное кровотечение из носа. Все это сигнализирует о повышении давления, резюмировала Ильинская.

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