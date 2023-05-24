Женщина принципиально отказалась лечиться от туберкулеза: выдан ордер на ее арест

Женщина в Такоме, штат Вашингтон, уклоняется от лечения туберкулеза, несмотря на то, что на нее выписан ордер. Женщина, назвавшаяся «В.Н.», получила предписание окружного департамента здравоохранения пройти лечение или оставаться в изоляции с января 2022 года.

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В пятницу она в очередной раз не явилась на судебное заседание. Судья продлил ордер на гражданский арест, но местные правоохранительные органы до сих пор не задержали ее, что вызвало недовольство в обществе. Наблюдение показало, что «В.Н.» могла потенциально заразить других людей смертельной респираторной инфекцией во время поездки на автобусе и посещения казино.

Представитель шерифа округа Пирс отметил, что задержание «В.Н.» является приоритетной задачей, но упомянул, что их ресурсы также направлены на рассмотрение уголовных дел.

«Если бы мы знали, где она находится, она была бы под стражей», – заявили правоохранительные органы.