Названы самые частые признаки аллергии на кошек и собак, на плесень, на еду

Аллергия - это особая реакция организма на какой-либо объект. Например, на пыльцу, плесень и т.п. У большинства людей не формируется иммунный ответ на пыльцу, однако иммунная система некоторых людей воспринимает этот ингредиент как чужеродный и относится к ней как к инфекции либо патогену.

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Важно знать о самых распространенных симптомах аллергии, чтобы сразу понимать, что происходит с организмом.

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Среди признаков сезонной аллергии (самые популярные аллергены - пыльца, плесень, амброзия) выделяют заложенность носа (жидкость в носу), кашель, усталость, зуд глаз, носа, горла, дренаж в горле, насморк и слезящиеся глаза, чихание. Такая аллергия возникает только в определённое время года: зимой, осенью, летом или весной.

Бывает и многолетняя аллергия. Самыми распространёнными аллергенами в этом случае являются шерсть и перхоть домашних животных, пылевые клещи, тараканы и плесень.

Если вы страдаете аллергией на кошек и собак, то у вас периодически будут появляться следующие симптомы: стеснение в груди, кашель, слезящиеся, красные или зудящие глаза, крапивница, боль по сторонам лица (из-за заложенности носа), насморк или заложенность носа, одышка, кожная сыпь, чихание, свистящее дыхание (вы слышите при дыхании хрипы или свист).

Признаки аллергии на плесень могут включать заложенность носа (жидкость в носу), кашель, раздражённые глаза, зуд в горле, насморк, чихание, свистящее дыхание.

Самыми распространёнными пищевыми аллергенами считаются глютен, яйца, молоко. Также встречается аллергия на арахис, орехи, моллюсков, пшеницу, соевые бобы.

При аллергии на глютен человек сталкивается с болью в животе, анемией, беспокойством, вздутием живота, мозговым туманом, запором, депрессией, диареей, усталостью (сильной), газообразованием, головной болью, болью в суставах, тошнотой, сыпью, проблемами с концентрацией, рвотой.

Если у человека аллергия на яйца, то он может жаловаться на стеснение в груди, заложенность носа (жидкость в носу), кашель, крапивницу, насморк, одышку, воспаление кожи (отёк, жар, покраснение, боль), чихание, спазмы желудка, тошноту, рвоту, хрипы.

По данным клиники Майо, признаки аллергии на молоко и другие молочные продукты могут включать в себя спазмы в животе, колики (только у младенцев), кашель, диарею (даже с кровью), крапивницу, зуд вокруг рта, губ, насморк, одышку, отёк горла, губ, языка, покалывание вокруг рта, губ, рвоту, слезящиеся глаза, хрипы.