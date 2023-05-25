Что делать, если на коже появилась аллергия на солнце

Известно, что солнечный свет улучшает настроение и самочувствие, способствует выработке витамина D, ускоряет метаболизм и положительно влияет на иммунную систему. Однако для некоторых людей нахождение на открытом солнце даже с использованием солнцезащитного крема может быть опасным. О причинах, симптомах, профилактике и лечении фотодерматоза — в материале «Ленты.ру».

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Что такое аллергия на солнце?

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Полиморфная световая сыпь (фотодерматит, фотодерматоз, аллергия на солнце) — распространенное заболевание, вызванное повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолетовым лучам. Чаще всего аллергия на солнце проявляется в виде зуда и высыпаний на открытых участка тела после нескольких часов пребывания на солнце.

Развитие чувствительности к солнечному свету обычно приходится на подростковый период, но впоследствии сыпь может проявляться каждый год. Симптомы чаще всего исчезают самостоятельно в течение одной-двух недель после прекращения воздействия ультрафиолетового излучения, однако в некоторых случаях может потребоваться специальное лечение.

Зудящая сыпь при контакте с солнцем — достаточно частое явление, говорит врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер. По большей части высыпания встречаются у молодых женщин, особенно если у родственников имеются похожие симптомы.

"По некоторым данным, появление зудящих высыпаний на открытых участках тела отмечают от 5 до 20 процентов населения Земли, чаще в северных регионах, где меньше солнечных дней. Это значит, что иммунная система людей, контактирующих с солнцем не так часто, не знает, как правильно реагировать, «бунтует» и вырабатывает иммунные комплексы"

Специалистка также отмечает, что аллергическая реакция на солнце проявляется, как правило, в конце весны и начале лета, а затем, к середине лета, когда иммунная система адаптируется к солнцу, симптомы исчезают. В некоторых случаях, например, на отдыхе в южных регионах, при более активном солнце, пропавшие высыпания могут возникнуть вновь.

Причины аллергии на солнце

Что может стать причиной возникновения полиморфной световой сыпи, доподлинно не известно. Обычно она появляется у людей с фоточувствительностью — повышенной реакцией кожи на ультрафиолетовое излучение.

УФ-излучение — это длина волны солнечного света в диапазоне, слишком коротком для восприятия человеческим глазом. Ультрафиолетовые лучи, достигающие Земли и вредные для кожи, делятся на два типа по длине волн — ультрафиолетовые А (UVA) и ультрафиолетовые В (UVB)

Человек со светочувствительностью может реагировать на оба типа УФ-излучения даже при использовании солнцезащитного крема.

Несмотря на то что фотоаллергическая реакция способна проявиться у любого человека, ученые все же выделяют несколько факторов, повышающих вероятность ее возникновения. В группе риска находятся люди со светлой кожей, которая легко обгорает на солнце, а также женщины. Кроме того, к факторам риска относят проживание в северных регионах и наличие заболевания в семейном анамнезе.

зуд;

пятна, папулы или пузырьки, которые появляются через несколько дней или часов после пребывания на солнце (чаще через 18-24 часа), обычно на открытых участках тела: на груди, плечах, руках и ногах. Симптомы аллергии на солнце:

В редких случаях могут отмечаться другие симптомы, такие как лихорадка, слабость, головная боль и озноб.

Как диагностируют аллергию на солнце?

Диагноз «фотодерматоз» устанавливает дерматолог или аллерголог исходя из данных клинической картины и анамнеза. Чаще всего специалист может поставить диагноз на основе симптомов пациента.

Врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер отмечает, что в некоторых случаях, когда возникают сложности с постановкой диагноза, возможно проведение провокационного тестирования. При нем кожу пациента подвергают воздействию специального ультрафиолетового излучения с определением минимальной дозы, при которой появляются высыпания.

"Также важно проводить дифференциальную диагностику с фотоаллергическим дерматитом, когда высыпания возникают только на фоне одновременного приема фотосенсибилизирующих веществ: например, антибиотиков или успокоительных препаратов со зверобоем — и контакта с солнцем. Для исключения наличия других заболеваний, например, системной красной волчанки, проводится биопсия кожи и анализ крови на аутоантитела"

Лечение аллергии на солнце

Как правило, фотодерматит, причиной которого стало не внутреннее заболевание, лечат с помощью антигистаминных и противовоспалительных нестероидных препаратов, а также мазей, заживляющих раны. Если в них попала инфекция, то врач дополнительно назначает антисептики и антибактериальные средства. При тяжелом течении аллергии доктор может выписать сильнодействующее кортикостероидное лекарство, которое отпускается только по рецепту.

Мария Польнер отмечает, что при выраженном рецидивирующем фотодерматозе, с которым не справляются методы медикаментозной терапии, в отделениях дерматологии применяется узко- или широкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия. Процедуру проводят несколько лет подряд до начала летнего периода. Профилактический курс составляет до 20 сеансов по два-три раза в неделю, доза ультрафиолета постепенно увеличивается.

"Облучения начинают с дозы, составляющей 70 процентов от минимальной, которую определяют предварительным тестированием. Затем дозу увеличивают на 10-20 процентов каждую процедуру или каждую вторую процедуру. Облучению подвергают весь кожный покров или отдельные, открытые солнцу, участки тела. Таким образом формируется устойчивость к солнечному свету"

Когда нужно обратиться к врачу?

Высыпания и зуд, вызванные полиморфным фотодерматитом, похожи на симптомы других, более серьезных заболеваний. Поэтому очень важно вовремя обратиться к специалисту, который поставит диагноз и назначит лечение.

Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если сыпь распространяется по всему телу и приносит болезненные ощущения, а также в случаях, когда симптомы аллергии сопровождаются повышенной температурой тела.

отказаться от пребывания на открытом и активном солнце;

перед выходом на улицу использовать SPF с высоким фактором защиты (50 и выше);

носить закрытую легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы. Как избежать аллергии на солнце?

Пациентам, планирующим отпуск в солнечных странах, в профилактических целях назначают курс пероральных кортикостероидов, который длится от семи до десяти дней.

Обычно аллергия на солнце перестает проявляться к середине лета и не повторяется до весны следующего года — это происходит за счет нормализации иммунных процессов кожи. Однако долго находиться под действием высоких доз ультрафиолетового излучения все равно не рекомендуется — активное солнце может приводить к выведению воды из организма, возникновению злокачественных образований, а также подавлению иммунной системы.