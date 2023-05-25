Можно ли успеть безопасно похудеть к лету

Нутрициолог Чернышова не рекомендовала худеть на диетах с сильным ограничением калорийности. Лето всё ближе, счёт пошёл на дни. И как же успеть сбросить накопившиеся за время холодов килограммы, если вы вдруг к этому процессу ещё не приступили, а очень хотите получить результат? По словам терапевта Надежды Чернышовой, похудеть ускоренными темпами вполне возможно. Другое дело, какой ценой это будет сделано и насколько полезным откажется полученный результат.

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Специалист объяснила, что, худея, важно ставить реалистичные цели, а также сбрасывать вес за счёт уменьшения жировой ткани, а не мышечной. Как раз в связи с этим она не рекомендует резко снижать калорийность, ведь килограммы могут вернуться, да ещё и с прибавкой.

«Пытайтесь не похудеть, а прийти в хорошую физическую форму, укрепить мышцы, ввести принципы правильного питания и физической активности», — порекомендовала врач, уточнив, что в диете должно быть достаточно белка.

Мышцы, в свою очередь, нужно нагружать бегом, ходьбой, а может, велосипедом или греблей. Благодаря этому будет уменьшаться жир, а сбрасывая вес постепенно до приемлемой отметки, удастся сохранить и здоровье.

Также медик напомнила, что общие рекомендации в процессе похудения эффективны далеко не всегда, ведь даже суточная белковая норма у каждого своя. Именно поэтому, начиная худеть, важно проконсультироваться со специалистами.