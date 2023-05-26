Врач назвала скрытые полезные свойства кофе

Кофе снижает риск развития слабоумия, так как препятствует формированию бляшек в мозге, рассказала спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова. Скрытые полезные свойства кофе она назвала «Ленте.ру».

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Врач объяснила, что кофеин способствует выработке адреналина, который повышает приток крови от сердца к работающим мышцам — это позволяет принести к ним больше кислорода и питательных веществ. Под его воздействием сердце бьется чаще, печень выделяет в кровь глюкозу, а жировые ткани высвобождают жирные кислоты и глицерол, которые питают мышцы.

Кофеин, содержащийся в кофе, — это прежде всего стимулятор нервной системы, схожими эффектами обладает зеленый и черный чай. В чашке кофе (240 миллилитров) содержится примерно 100 миллиграммов кофеина, — Александра Чистякова, спортивный врач.

По словам Чистяковой, кофеин не может влиять на мозг непосредственно, он не проникает через гематоэнцефалический барьер мозга. Ученые из Института научной информации о кофе (ISIC) пришли к выводу, что употребление трех-пяти чашек кофе в день предотвращает формирование бета-амилоидных бляшек в головном мозге, которые связаны с развитием деменции и болезни Альцгеймера.

Позитивный эффект на память и когнитивные функции оказывает эффект два основных ингредиента кофе — кофеин и полифенолы, способствующие снижению воспалительных процессов и приостанавливающие процесс разрушение клеток мозга, — Александра Чистякова, спортивный врач.