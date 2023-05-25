Употребление растворимого кофе в виде порошка ускоряет старение. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы на канале "Россия 1", сообщает "Лента.ру".

По словам специалиста, в сухом экстракте мало полезных веществ из-за того, что почти половина из них исчезает в процессе изготовления на производстве. Врач также сообщил, что частое употребление данного напитка способно привести к ускоренному старению организма: со временем на коже начнут преждевременно появляться морщины.

Кроме того, порошковый кофе может привести к развитию ишемической болезни сердца и даже онкологии, предупредил врач.