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Врач Михаил Гинзбург назвал ускоряющий старение напиток

Употребление растворимого кофе в виде порошка ускоряет старение. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы на канале "Россия 1", сообщает "Лента.ру".

По словам специалиста, в сухом экстракте мало полезных веществ из-за того, что почти половина из них исчезает в процессе изготовления на производстве. Врач также сообщил, что частое употребление данного напитка способно привести к ускоренному старению организма: со временем на коже начнут преждевременно появляться морщины.

Кроме того, порошковый кофе может привести к развитию ишемической болезни сердца и даже онкологии, предупредил врач.

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В качестве замены вредного напитка Михаил Гинзбург порекомендовал натуральный молотый кофе – он защищает от инсульта, деменции и рака печени, объяснил он.

Ранее врач Зухра Павлова рассказала, как пить кофе с пользой для здоровья.

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