Россиянам перечислили неочевидные признаки старения

Первые признаки старения на лице не сразу заметны, рассказала пластический хирург Виктория Блинова. Неочевидные симптомы увядания кожи она перечислила в беседе с NEWS.ru.

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По словам Блиновой, при старении постепенно уходит объем лица, из-за чего светотени не нем начинают выглядеть иначе, а брови нависают.

«Лоб, даже если на нем нет явных заломов, становится менее упругим и более плоским, опустившимся. Также один из первых звоночков — нависающие брови, взгляд утяжеляется, создавая эффект вечной усталости», — объяснила врач.

Она отметила, что на лице при старении также появляются морщинки-марионетки, кожа теряет тонус, становится сухой.

Особенно сниженный тонус кожи, подчеркнула специалистка, заметен на шее.

«Это самый отчетливый маркер старения, по нему считывается возраст, кожа истончается, становится тонкой, дряблой, появляются кольца Венеры. Все из-за коллагена, который с возрастом мы теряем», — подчеркнула Блинова.

Врач добавила, что из-за этого же на лице появляются заломы в районе носогубной складки, а слезная борозда становится заметно очерченной.