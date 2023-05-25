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Врач Скорогудаева предостерегла от попыток быстро загореть в отпуске

Попытка быстро загореть в отпуске может обернуться опасными последствиями в виде рака кожи. Об этом предупредила дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

Врач предостерегла от попыток быстро загореть в отпуске
© Вечерняя Москва

Она отметила, что если человек сильно обгорает на солнце, то у него может развиться меланома — самый агрессивный рак кожи. Особенно опасно, если при этом у человека на теле много родинок.

"Метастазы возникают с такой скоростью, что удалять опухоль с кожи уже недостаточно. Именно солнце – триггер возникновения этой опухоли", — подчеркнула она в комментарии НСН.

Эксперт подчеркнула, что загорать нужно очень аккуратно, в утренние и вечерние часы, а также пользоваться кремами, которые защищают кожу от чрезмерного воздействия ультрафиолета.

В свою очередь иммунолог Марина Суворова рассказала, что некоторым людям стоит избегать открытого солнца, так как у них имеется аллергия. Основными признаками аллергии на солнце являются кожный зуд, покраснения, образование пузырей на коже, а также вздутие покровов, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» поинтересовалась у дерматолога, вреден ли автозагар и есть ли у него преимущества.

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