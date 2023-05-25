$79.98+0.0285.88-0.32

Невролог Ерохин рассказал, какая поза для сна считается самой полезной

Сон на левом боку оказывает благотворное влияние на здоровье, поэтому считается наиболее подходящей позой, рассказал врач-невролог Владимир Ерохин.

Невролог рассказал, какая поза для сна считается самой полезной
© Слово и Дело

По его словам, в первую очередь такая поза улучшает кровообращение, помогая сердцу эффективнее работать. Также сон на левом боку снижает нагрузку на такой жизненно важный орган как печень, объяснил эксперт в беседе с изданием «МедикФорум».

Кроме того, такое положение тела во время сна снижает риск кислотного рефлюкса. Дело в том, что многие люди, склонные к изжоге, могут ощущать ухудшение состояния, если постоянно спят на правом боку. И именно такая простая вещь, как переворачивание на левый бок, сокращает неприятное проявление кислотного рефлюкса, резюмировал специалист.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий