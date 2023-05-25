Невролог рассказал, какая поза для сна считается самой полезной

По его словам, в первую очередь такая поза улучшает кровообращение, помогая сердцу эффективнее работать. Также сон на левом боку снижает нагрузку на такой жизненно важный орган как печень, объяснил эксперт в беседе с изданием «МедикФорум».

Кроме того, такое положение тела во время сна снижает риск кислотного рефлюкса. Дело в том, что многие люди, склонные к изжоге, могут ощущать ухудшение состояния, если постоянно спят на правом боку. И именно такая простая вещь, как переворачивание на левый бок, сокращает неприятное проявление кислотного рефлюкса, резюмировал специалист.