4 эффективных упражнения для тонкой талии

О тонкой талии мечтают не только многочисленные посетительницы тренажерных залов, но и женщины, занимающиеся самостоятельно. Однако путь к достижению поставленной цели зачастую получается слишком долгим либо и вовсе обрывается.

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Мастер спорта по спортивной акробатике и фитнес-тренер Яна Никоненко рассказала «Ленте.ру», какие упражнения лучше делать для тонкой талии, развеяла популярные мифы, а также раскрыла секрет, как быстро и правильно достичь желаемого.

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Как работают мышцы живота

Говоря о талии, мы в первую очередь вспоминаем о мышцах живота. Многим людям кажется, что мышцы живота ограничиваются передней линией и представляют собой те самые красивые кубики. На самом же деле они опоясывают нас, как обертка от конфеты, крепятся к позвоночнику и обвивают тело. В том числе сбоку, что особенно важно применительно к разговору о талии.

Функции у мышц живота следующие: они сгибают позвоночник, приближают грудную клетку к тазу, помогают нашей пояснице оставаться в естественном положении и нормально функционировать. Мышцы живота — слаженная система, они наслаиваются друг на друга и выглядят примерно как капуста.

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К чему стремиться в работе над тонкой талией

Если у человека красивая талия, он, скорее всего, следит за собой — за питанием, сном, образом жизни. Вероятно, для него здоровье в приоритете. Некоторые, глядя на человека с тонкой талией, говорят о генетике и считают, что у них такой не может быть. При этом сидят на месте, а объект их восхищения просто сделал активность образом жизни.

Еще хочу отдельно обратиться к женщинам, которые считают, что тонкая талия — необходимый атрибут

На самом деле талия у всех разная, расположение мышц и реберных дуг отличается, так что стремиться к идеальной талии, как у какой-то идеальной женщины, вообще не стоит. У тебя своя талия, и работать нужно конкретно над ней.

Лучшие упражнения для тонкой талии

Талия находится в зоне косых мышц живота, которые обвивают наш корпус, между ягодицами и грудной клеткой. Поэтому если верхняя часть тела и ягодицы хорошо прокачаны, то талия будет визуально выглядеть тонкой и очень красивой. Если же мы сосредоточимся только на упражнениях на пресс, то талии не будет, появится мощный квадратик посередине туловища. Исходя из этого назову лучшие, на мой взгляд, упражнения для тонкой талии.

1. Приседания

Исходное положение: встаньте ровно, ноги расставьте на ширине плеч или чуть шире, пальцы ног разведите чуть в стороны. Затем уходим в полуприсед — ноги согнуты в коленях, руки выводим перед собой — и когда возвращаемся из приседа в исходное положение, сильно давим стопами в пол. Именно это давление позволит ягодицам хорошо включиться в работу. Правильная техника выполнения здесь очень важна, во время выполнения нужно держать спину ровно.

2. Подтягивания

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Исходное положение: виснем на перекладине и выравниваем тело. После этого начинаем подтягивать себя, локти двигаются к ребрам. В верхней точке обязательно сводим лопатки, после чего медленно возвращаемся в исходное положение. Считаю это упражнение лучшим для прокачки мышц спины.

3. Берпи

Отличное функциональное энергозатратное упражнение, в котором задействовано множество мышц. Исходное положение стоя, затем руками тянемся к стопам, приседаем, отпрыгиваем ногами назад — ноги нужно выпрямить — и выходим в планку. После этого сгибаем локти, касаемся грудной клеткой пола, группируемся обратно и выпрыгиваем вверх.

4. Стендап

Принимаем положение лежа на спине, руки заводим за голову, на выдохе резко поднимаемся вверх, упираемся руками в пол, после чего выпрыгиваем вверх. Как и предыдущее упражнение, стендап тоже очень энергозатратный и комплексный, поэтому помогает в работе по сжиганию жира.

В среднем рекомендую тренироваться два-три раза в неделю. И речь не только об упражнениях для красивой талии, нужен комплексный подход. Если говорим только о спине и ягодицах, то в данном случае хватит двух полноценных тренировок по 30-40 минут в неделю. Хочу подчеркнуть, что специфических узконаправленных упражнений на талию не существует. Результат достигается работой над всеми группами мышц.

30-40 минут рекомендуемая длительность тренировки для тонкой талии

Важность питания и дыхания в работе над талией

Советы по питанию всегда банальные, но рабочие. В том числе для того, чтобы добиться тонкой красивой талии. Если мы хотим потерять вес, убрав лишние килограммы, то наша задача — как минимум укладываться в ежедневную норму калорий, а как максимум — добавлять дефицит. Важно тратить энергии больше, чем мы потребляем вместе с пищей. Также необходимо следить за балансом белков, жиров и углеводов. Из всего объема потребляемой пищи около 30 процентов должно приходиться на белок, 20 — на жиры, остальное — на углеводы.

Рекомендую отказаться от перекусов, держите между приемами пищи паузу в четыре-пять часов

Также не стоит смотреть телевизор во время еды и листать социальные сети. Это отвлекает, а значит, может привести к перееданию. В каждый прием пищи нужно добавлять зелень, овощи, фрукты, обращать внимание на количество потребляемой воды. Всегда носите с собой бутылку простой воды и попивайте ее в течение дня. Помимо правильного питания, огромное значения для достижения целей имеют здоровый сон, отсутствие стрессов и грамотное восстановление.

Помимо питания, отдыха и физических упражнений, огромную роль в работе над талией играет правильное дыхание. Чтобы живот не отекал, нужно работать с диафрагмой. Ее спазм или гипертонус приводит к отечности в области талии и живота, лица, в зоне подмышек и спины. Дышать нужно так: на вдохе надуваем живот, а на выдохе он должен сдуваться и уплощаться. Я рекомендую заниматься таким диафрагмальным дыханием ежедневно в течение трех минут.

Как не потерять мотивацию в работе над тонкой талией

Советы по сохранению мотивации: помнить о своей цели;

благодарить себя за работу;

окружить себя единомышленниками.

Я часто сталкиваюсь с потерей мотивации у подопечных, это абсолютно нормальное явление. Неправильно ставить перед собой задачу достичь какого-то конкретного результата и закончить заниматься, тренировочный процесс должен продолжаться постоянно. В целом для поддержания мотивации советую всегда помнить о своей цели и напоминать себе о ней, ценить то, что ты делаешь, и благодарить себя за каждый даже маленький шажок, а также окружать себя единомышленниками — спортивными людьми, которые хотят достичь той же цели, что и вы.