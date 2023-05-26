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Врачи назвали убивающие щитовидную железу продукты

Врачи сообщили, что людям с нарушениями работы щитовидной железы следует отдавать предпочтение легким продуктам. По их словам, на переработку тяжелой пищи орган тратит намного больше энергии.

Врачи назвали убивающие щитовидную железу продукты
© Вечерняя Москва

Медики сообщили, что предпочтительным будет употребление рыбы и морепродуктов, морской капусты, овощей, фруктов и злаков, которые не содержат глютен, молочных продуктов, орехов, зелени и растительных масел.

Стоит исключить из рациона продукты, которые вредят щитовидной железе. Среди них специалисты назвали кофе и прочие напитки с кофеином. Также в этот список попали газированная вода, энергетики, мясо, макароны, хлебобулочные изделия с глютеном, сладости и другие продукты, которые содержат сахар, спиртное, фастфуд и полуфабрикаты, соль и чипсы, сообщает портал «Sport24».

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