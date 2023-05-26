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Эндокринолог объяснил, что стимулирует набор лишнего веса

Терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито сообщил, что нарушенный гормональный баланс не даст похудеть.

Эндокринолог объяснил, что стимулирует набор лишнего веса
© Вечерняя Москва

И прежде всего, по его словам, на излишний вес влияет избыток кортизола. Данный гормон, когда его количество в организме зашкаливает, разрушает мышечную ткань и, как следствие, происходит накопление жира, который скапливается в районе живота.

Кортизол — это гормон стресса. На его повышение может указывать резкий скачок веса — 20-30 килограммов за короткое время.

Еще одним признаком является накопление жировой массы на животе. При этом руки и ноги почти не набирают вес. Именно поэтому это нарушение организма получило название «кортизоловый живот».

Врач пояснил, что снизить кортизол помогут витамины D и группы B. Но прежде всего Жито порекомендовал обраться к эндокринологу и не заниматься самолечением, передает издание MarieClaire.

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