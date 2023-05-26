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Назван овощ, который поможет сделать фигуру красивой

Что делать, если на дорогие процедуры и препараты нет денег?

Назван овощ, который поможет сделать фигуру красивой
© runews24.ru

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, что в этом деле помогут овощи. К примеру, свекла. В корнеплоде содержатся витамины группы В, С и А, а также фолиевая кислота. Она помогает поддерживать здоровье крови и нервной системы.

Кроме того, свекла содержит калий, магний и железо, а также бетаин. Он оберегает клетки от повреждений, которые вызваны стрессом. Также в составе овоща есть клетчатка, которая улучшает пищеварение.

При этом свеклой нельзя злоупотреблять. К примеру, в ней содержится много природных сахаров, что вредно для людей с диабетом.

Как пишет МедиаПоток, это прекрасный вариант для тех, кто хочет привести фигуру в порядок, самостоятельно вырастив овощ у себя на грядке и приобретя в магазине.

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