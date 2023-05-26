Россиянки увлеклись массажем вагин ради духовных поисков

Реклама в соцсетях часто предлагает женщинам странные вещи: от снятия венца безбрачия до астральных воронок для привлечения женихов-миллионеров. Среди подобных постов все чаще встречаются объявления йони-целительниц — женщин, занимающихся массажем вагин.

© Lenta.ru

Они приписывают этой практике чудодейственные свойства и утверждают, что она исцеляет и душу, и тело. Недоброжелатели обвиняют их в сектантстве, называют шарлатанами и подозревают в оказании секс-услуг.

Видео дня

«Лента.ру» углубилась в эту щекотливую тему вместе с акушерами-гинекологами и практикующими специалистами по особому обращению с йони.

«Если женщина согласна, мы идем в йони»

Йони-хилинг подразумевает массаж таза, ног и половых органов женщины. Процедура нередко заканчивается оргазмом, однако ее цель не в этом. Приверженцы этой практики считают, что она обладает психотерапевтическим эффектом и может быть полезна для здоровья.

В своей нынешней форме йони-хилинг появился относительно недавно и восходит к идеям американского сексолога Джозефа Крамера, с 1980-х годов изучавшего даосские сексуальные практики. Более долгой историей может похвастаться сопутствующая процедура йони-стима, при которой половые органы парят над отваром трав. Ее с древних пор практиковали в Мозамбике и на юге Африки, в Индонезии, Таиланде и Центральной Америке.

Lenta.ru

Современные мастера и мастерицы йони-хилинга рассказывают, что одним физическим воздействием не обходятся: они начинают сеанс с чашки какао и заканчивают воссоединением с природой. По их словам, массаж — не главное. Дело не в нем, а в контакте с собой и своим телом.

Лена Море, мастер и преподаватель йони-хилинга:

Йони-хилинг — это сакральный ритуал по соединению женщины с ее истинной природой, с ее женским началом, которое в основном находится в йони. Хилинг — от слова исцеление, то есть женщина возвращает себе свою целостность. Каждый мастер проводит такую сессию по-разному, так как мы все уникальные, с разным опытом и знаниями.

У меня сеанс включает в себя терапевтическую беседу, какао-церемонию, метафорические карты, медитацию, дыхательные практики, энергоработу с телом, интеграцию. Если женщина согласна и готова, мы идем в йони. И это не всегда массаж. Иногда я использую техники остеокоррекции или правки таза, иногда мягкий деарморинг.

Во время работы с телом я уделяю внимание и другим зонам. Например, важно расслабить горло и челюсть, так как они связаны с тазом. Еще я делаю мягкий массаж груди, так как сердце связано с йони. Бывает, что во время сеанса я даже не дотрагиваюсь до тела, а тем более йони. Например, в случае, когда мы работаем с последствиями сексуальной травмы. Тогда я применяю методы травматерапии.

«Заниматься сексом или идти на йони-хилинг только ради оргазма, все равно что жить ради того, чтобы умереть».

Ирен Шафрыгина, телесный практик, мастер эко-спа-салона «Синари»:

К сожалению, в нашем обществе женское тело принадлежит кому угодно, кроме самой женщины. Оно для врача, мужа, вынашивания детей. А сама не лезь, не трогай. И вот получается, что мы живем в совершенно неизведанных землях. Исследование и исцеление помогает составить карту местности, ощутить свои границы, рассеять туман неизвестности.

Пожалуй, массаж — это слишком сильное упрощение для этого процесса. Это глубокая практика осознанного касания с телом, налаживания контакта с ним. И не столько важно, буду я касаться рук, головы или вульвы и йони женщины, сколько то, как именно я это делаю. Чаще всего, к сожалению, я слышу: «Никто до этого не был так бережен со мной, даже я сама».

«Кое-кто пытается получить доступ к женскому телу»

Йони-мастерицы утверждают, что бороться со стереотипами им приходится буквально на кушетке. По словам Лены Море, в начале практики ее обвиняли в создании секты. Встречаются и другие мифы о практике йони — и все они связаны с тем, как общество относится к женской телесности и сексуальности.

Лена Море, мастер и преподаватель йони-хилинга:

Важно понимать, что йони-хилинг — это не эротический массаж и не «массаж с окончанием». Возбуждение и оргазм возможны, но не являются целью сеанса

Мы можем исследовать чувственность, эрогенные зоны, если женщина изначально пришла с аноргазмией или она хочет разнообразить вариативность оргазмов.

Либо мы можем использовать сексуальную энергию для исцеления или реализации каких-то намерений. Это и есть тантра-терапия и тантра как духовный путь.

Ирен Шафрыгина, телесный практик, мастер эко-спа-салона «Синари»:

К сожалению, стереотипов очень много. Все, что связано с женской сексуальностью, покрыто толстым слоем стыда и стигматизации. И что еще хуже, есть те, кто спекулирует на этом. Йони-хилинг считают интим-услугами или чем-то вроде мастурбации.

Контроль женщин через ограничение их сексуальности — очень удобная узда современного мира. Женщине нельзя любить и наслаждаться сексом, проявлять свою чувственность и сексуальность, чтобы не прослыть особой легкого поведения.

Да, свободные женщины пугают до ужаса, потому что с ними нужно считаться. А свобода начинается с того, что мы возвращаем себе свое тело и становимся в нем хозяйками — выбираем свое удовольствие и свой комфорт, а не удовлетворение чужих желаний.

«Именно погоня за оргазмом зачастую приводит женщин в подобные практики».

Lenta.ru

Александр Бодров, психолог-сексолог, мастер йони-массажа:

[На сеансе может возникнуть этическая проблема], так как практика похожа на эротический массаж. Теоретически эротический массаж действительно можно рассматривать как проституцию. Цель йони-массажа другая. Она — в изучении тела, прогреве и развитии чувствительных зон. А оргазм — это бонус, который может быть, а может и не быть.

Вторая проблема — у мастера не должно быть никаких скрытых целей. Кое-кто таким образом пытается получить доступ к женскому телу. Слышал про такие случаи, осуждаю! Подобных людей я даже до обучения не допускаю.

Есть еще одна проблема, но опытные мастера ее легко обходят. Она связана с тем, что у клиентки есть шанс испытать романтические чувства к мастеру. Решается строгими границами в процессе и строгой ролевой позицией «мастер — клиент».

«Можно найти оргазм или даже свое предназначение»

Йони-мастера и мастерицы обещают, что лечат на многих уровнях сразу: в их фокусе внимания и отсутствие оргазмов, и боль, и поиск женщиной собственного предназначения, свободы и реализации творческой энергии. Вот с чем женщины приходят к разным мастерам.

Александр Бодров, психолог-сексолог, мастер йони-массажа:

Статистически примерно треть женщин не испытывает разрядку, треть не может испытать разрядку с партнером и только треть испытывает ее регулярно. Часто отсутствие разрядки вызвано психическим и физиологическим напряжением.

В медицине и психологии есть ряд практик, направленных на снятие психического напряжения, и есть практики на снятие телесного интимного напряжения вплоть до гинекологического массажа и интимного самомассажа.

Напряжение приводит к снижению чувствительности, а в запущенных случаях к диспареунии (болевые ощущения от полового акта) и вагинизму (спазмы при попытке входа во влагалище). Подобный массаж способен помочь.

Лена Море, мастер и преподаватель йони-хилинга:

В йони-хилинге мы работаем с разными слоями переживаний. Первый — это слой бесчувственности, когда женщина не чувствует йони, она как бы заморожена, выключена. Это бывает из-за травм или табу, установок. Здесь мы устанавливаем контакт с йони.

Затем идет слой распаковки ощущений и переживаний. Там могут начать проявляться боль, невыраженные эмоции, либо женщина уже приходит с болью (во время секса, менструации), с напряжением. Тогда мы работаем с этим. Третий слой — чувственность, оргазмичность. И четвертый слой — мистический.

Соответственно, запросы могут быть очень разнообразными: почувствовать себя, свое тело и йони; снять спазм, боль, напряжение; улучшить здоровье и работу органов малого таза; разнообразить ощущения во время близости; «найти» оргазм; обнаружить источник творческой силы в себе и даже найти свое предназначение.

Ирен Шафрыгина, телесный практик, мастер эко-спа-салона «Синари»:

Запросы, с которыми женщины приходят чаще всего, — аноргазмия, сниженное либидо, болезненность при сексуальных контактах, пережитый травматичный опыт или сексуализированное насилие. И как уникален каждый из нас, так же уникальна и индивидуальна телесная работа в каждом конкретном случае.

У меня есть такая метафора про йони-хилинг: женщина точно знает, что где-то в ней спрятано сокровище, но не знает, где оно и как его найти. И она берет меня в проводники в этом путешествии. Я тоже не знаю эту местность, но у меня есть опыт таких путешествий, и мы вместе с ней отправляемся в путь.

Результаты, которые получают женщины, — это знакомство со своим телом. Матка, йони, вульва перестают быть неизведанной территорией.

Становится понятно, что ей приятно, что нет. Какой темп, интенсивность, порядок действий наиболее приятен для нее. И очень круто, что, получив опыт на сеансах, женщина может продолжить свое исследование самостоятельно. А потом и с помощью партнера.

«Голос становится глубже, а движения плавнее»

Йони-стим — практика, которую среди звезд, а заодно и простых смертных популяризовала актриса Гвинет Пэлтроу. Во время этой процедуры женщина в течение 20-25 минут сидит над горячей ванночкой с травами, обладающими успокоительным и противовоспалительным эффектом. Целительницы считают, что проникновение пара через поры усиливает кровоток, повышает фертильность и улучшает самочувствие.

Лена Море, мастер и преподаватель йони-хилинга:

Я обучалась в «Академии Йони-Спа», где в такую церемонию входит йони-стим и другие практики. Мне понравилось, что курс читали гинеколог, психолог и сексолог. То есть использование йони-стима получало научные обоснования. Я вообще люблю, когда наука пересекается с древними традициями.

Йони-стим я иногда включаю в сеансы, если вижу в этом необходимость или у женщины есть запрос. Это может быть хорошей подготовкой, так как глубоко расслабляет зону таза и воздействует на парасимпатическую нервную систему, что очень важно для женщин. Считаю, что это эффективная практика, главное — знать показания и противопоказания. Как и во всем.

Lenta.ru

Ирен Шафрыгина, телесный практик, мастер эко-спа-салона «Синари»:

Само по себе прогревание способствует снятию мышечных зажимов, улучшению кровообращения, увлажнению и питанию тканей. А отвары трав работают точечно, в зависимости от их свойств. Самый мой любимый момент — наблюдать, как загорается огонек в глазах женщины, как после сеанса йони-стима ее голос становится глубже и мягче, а движения плавнее.

Что все-таки скажут врачи?

Врачи к этим методам работы с телом и собой относятся осторожно. Они говорят, что к йони-мастерам стоит обращаться только при условии отсутствия некоторых заболеваний и беременности. Указывают акушеры и на особенные болезни, которые могут передаваться во время таких практик. В одном они уверены: доказательной базы у йони-хилинга нет. А сексологи и мастера добавляют: стоит еще раз взвесить свое желание отправиться на сеанс, если у женщины есть психические травмы.

Ольга Палкина, врач акушер-гинеколог медицинской компании «ЛабКвест»+, «Q-Клиника»:

Теоретически полезными можно назвать эти процедуры только благодаря стимуляции кровообращения половых органов и стимуляции мышц влагалища. По сути, это импровизация на тему упражнений Кегеля. Но отсюда же и риск, и противопоказания, связанные с нагревом парами и массажем: данные процедуры категорически противопоказаны при наличии воспалительных, пролиферативных заболеваний, при беременности, онкологии, маточных кровотечениях.

Одна из опасностей, в частности — это риск развития бактериального вагиноза и неспецифических вагинитов при использовании техники йони-хилинга, поскольку в техниках описаны восьмиобразные движения из области ануса к влагалищу и обратно, что способствует механическому перемещению микроорганизмов из прямой кишки во влагалище.