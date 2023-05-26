Почему женщины после 35 лет должны заниматься спортом

У большинства женщин старше 35 лет очень мало мышц. Только единицы могут похвастаться их обилием, и то благодаря типу телосложения, хорошей генетике, спортивному прошлому. А ведь именно развитая мускулатура отвечает за хорошее самочувствие и является главным противником возрастной саркопении (атрофии мышечной ткани). Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал эндокринолог Алексей Калинчев.

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«Чтобы ничего не болело, хорошо себя чувствовать, а также бороться с возрастной саркопенией (зрелище неэстетичное и нездоровое), прекрасному полу после 35 лет особенно нужен спорт. Если женщина исходно эндоморф, то есть изначально имела хорошо развитую от природы мышечную массу, и не испортила свое тело гормональными контрацептивами, то ей достаточно просто следить за питанием и иметь обычную активность вроде прогулок или работ в саду. Но таких людей очень мало», – сказал врач.

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У женщин почти всю жизнь сохраняется дефицит мышечной массы. Калинчев заметил, что мало кто из подростков занимается спортом, где качают мышцы, – у них гимнастика, танцы или, например, плавание. Но на таких занятиях мышечную гипертрофию на всю оставшуюся жизнь не получить, а тяжелая атлетика явно не в тренде сейчас у девочек.

Если активно мышцы в зрелом возрасте не качать, то будет саркопения. Поэтому, естественно, нужна антивозрастная терапия с коррекцией всех выявленных дефицитов и правильное питание – это база, и она не обсуждается.

«По моим наблюдениям, после 30 все так или иначе пытаются активничать – бассейн, бег, борьба, турники, велосипед, фитнес-клуб со всеми его подразделениями. Но кто-то делает это регулярно, а кто-то только карточки годовые покупает. На это есть причины, я их хорошо изучил за 24 года регулярных тренировок», – добавил врач.

Первая – отсутствие визуальных изменений. Вторая – отсутствие сил на спорт. Многие страдают недосыпом из-за обилия работы, домашних дел. Часто возникает возрастной гипогонадизм (состояние, проявляющееся нарушением функций яичников) с ожирением или дистрофией. Третья – отсутствие одобрения от окружения. Некоторым людям приходится скрывать, что они занимаются спортом, потому что близкие и коллеги выступают против такой активности.

А вот отсутствие денег, по словам эндокринолога, – точно не причина. Существует много спортивных активностей, которые абсолютно или почти бесплатны, – турники, велосипед, бег, ходьба и так далее. Недорогих фитнес-клубов тоже много – было бы желание их найти.