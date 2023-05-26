Раскрыт секрет похудения без спорта

В разговоре с представителями СМИ российский специалист рассказала, что привести в порядок фигуру можно и без тренировок, однако для этого следует контролировать недельный калораж, в том числе и читмилы. По ее словам, для похудения необходимо создать дефицит калорий, при котором их тратится больше, чем поступает с едой. Об этом пишет издание "Лента.ru".