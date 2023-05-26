Психолог рассказала, как правильно отдыхать от работы

Три важные составляющие: психолог Наумова рассказала, как правильно отдыхать от работы
Чтобы отдохнуть от работы, необходимо совмещать спорт, общение с друзьями, а также получать новые эмоции. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.
По ее словам, каждый сам выбирает для себя наиболее комфортный вариант расслабления.
— Отдыхать от работы можно по-разному. Каждый сам выбирает для себя наиболее интересный способ. Кому-то нравится ездить на природу или встречаться с друзьями, а для кого-то шопинг или поход в театр доставляют истинное удовольствие, — отметила Наумова.
Специалист подчеркнула, что для полноценного качественного отдыха необходимы физические нагрузки: они помогут повысить активность мозга.
— Важно не забывать, что движение — это жизнь. Физические упражнения помогут организму почувствовать себя значительно лучше. Когда нет сил двигаться активно, необходимо хотя бы проследить за тем, чтобы наши мышцы напрягались и расслаблялись. Это можно делать в спокойном режиме, чтобы не утомлять себя еще сильнее. Но в любом случае это необходимо для того, чтобы повышать свою нейродинамику, — подчеркнула психолог.
Тем не менее самый качественный отдых должен включать три составляющие:
новые эмоции;физическая активность;социальный фактор (например, встречи с близкими).
До этого психолог и коуч Александр Кичаев рассказал «ВМ», как избежать чрезмерного погружения в работу. По его словам, многие люди уходят в работу с головой, стремясь отстраниться от других проблем в жизни. В таких случаях человеку может помочь переключение на что-то, не относящееся к работе, например новые отношения или хобби.