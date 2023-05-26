Психолог рассказала, как правильно отдыхать от работы

— Важно не забывать, что движение — это жизнь. Физические упражнения помогут организму почувствовать себя значительно лучше. Когда нет сил двигаться активно, необходимо хотя бы проследить за тем, чтобы наши мышцы напрягались и расслаблялись. Это можно делать в спокойном режиме, чтобы не утомлять себя еще сильнее. Но в любом случае это необходимо для того, чтобы повышать свою нейродинамику, — подчеркнула психолог.