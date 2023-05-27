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Ученые опровергли миф о том, что сладкое бодрит уставший мозг

Предыдущие исследования доказывали, что глюкоза является важным элементом бодрости мозга. Однако последние изыскания в этой области помогли узнать, что при употреблении сладкого выделяется дофамин, который приносит удовольствие.

Ученые опровергли миф о том, что сладкое бодрит уставший мозг
© Runews24.ru

Когда организм к этому привыкает, гормон лептин, который регулирует аппетит, перестает действовать. И от сладкого уже невозможно отказаться, предупреждают эксперты.

Ранее сообщалось, что гастроэнтеролог Кашух рассказала, как снизить тягу к сладкому.

Также ученые заявили, что в день можно есть не более двух яиц. Ранее считалось, что нормой потребления является одно яйцо в день.

Еще одним мифом являлась польза отказа от соли. Ученые заявили, что полностью отказываться от соленой пищи нельзя. Но, чтобы избежать проблем с сосудами и отеками, нужно контролировать количество соли.

Развенчан миф о бесполезности арбуза. Выяснилось, что в этой большой ягоде содержится очень важная аминокислота – цитруллин. Этот элемент способствует усилению эндотелиальной функции кровеносных сосудов и укреплению иммунитета.

Как оказалось, хрустящие тосты не так уж вредны для здоровья. Выяснилось, что у поджаристой корочки есть свойства полезные для желудка.

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