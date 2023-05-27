Гинеколог Газдиева: хозяйственное мыло не подходит для интимной гигиены

В нем содержатся агрессивные компоненты — щелочи, кислоты, красители и другие химические добавки. Всё это может вызвать раздражение и аллергию, предупредила врач. Но самое опасное в том, что такое мыло убивает микрофлору в интимным местах — естественную защиту организма. Впоследствии это может привести к инфекционной болезни. Можно ли мыть интимные места хозяйственным мылом Хозмыло хорошо тем, что убивает бактерии и обладает подсушивающим эффектом. В медицине это иногда пригождается, например при сложных родах у женщины. Хирурги проводят пациентке эпизиотомию, то есть рассечение промежности и задней стенки влагалища, чтобы ребёнок не повредил голову во время родов матери. В конце операции врачи обрабатывают интимную зону хозяйственным мылом, дабы не допустить нагноения швов. Но в обычной жизни хозмылом интимные места мыть не нужно, сказала «Газете.Ru» гинеколог-репродуктолог «Нова Клиник» Зарина Газдиева. Это только навредит. «Хозяйственное мыло высокой концентрации, кроме того, способно нарушить естественную микрофлору и спровоцировать различные заболевания, в том числе инфекционные», — предупредила врач. Чем подмывать интимные места Гинеколог посоветовала использовать детское мыло. У него более щадящий состав, чем у обычного мыла для взрослых. Это как раз подходит для промывания интимной зоны. Если кожа особо чувствительная, можно прибегнуть к специальным средствам для интимной гигиены. Это может быть гель, мыло или спрей. По словам медика, обычно они не содержат парабены, поэтому не вызывают аллергию. С помощью дегтярного мыла некоторые пытаются выводить прыщи. Но эффект бывает прямо противоположный: нарушается кислотно-щелочной баланс и появляются благоприятные условия для размножения бактерий. Ранее дерматолог Кристина Тогоева перечислила другие неправильные методы борьбы с акне.