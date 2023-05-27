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“Ничего не хочу”: симптомы и причины апатии

Часто за таким симптомом, как апатия, скрываются заболевания, которые необходимо вовремя диагностировать и лечить.

“Ничего не хочу”: симптомы и причины апатии
© Unsplash

"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, что такое апатия, какие проявления характерны при этом состоянии и по каким причинам оно может возникать. На наши вопросы ответила Муртазина Екатерина – врач-эндокринолог.

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Как же проявляется апатия и почему это так актуально?

Апатия, по словам эксперта, в первую очередь проявляется слабостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности, эмоциональной нестабильностью.

Согласитесь, данный симптом и его проявления в современном мире встречаются у каждого третьего, потому проблему смело можно считать распространенной и актуальной.

Какие заболевания могут скрываться за маской данного симптома

  • Дефицитные состояния, такие как дефицит железа, дефициты витаминов группы Б и витамина Д
  • Снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз)
  • Хронические вирусные заболевания, например, гепатит, ВИЧ, иммунодефицитные состояния
  • Хронические заболевания нервной системы

Если вы испытываете данные жалобы, то лучше обратиться на прием к врачу-терапевту, который при сборе анамнеза отправит вас на необходимое обследование.

Муртазина Екатерина Викторовна
Муртазина Екатерина ВикторовнаВрач-эндокринолог, врач-терапевт

Стоит взять во внимание также тот факт, что апатия может быть и у вполне здоровых людей. Чаще всего эта проблема возникает у людей, которые имеют высокую профессиональную активность, не умеют выстраивать режим дня, не соблюдают гигиену сна.

Эксперт назвал самую вредную позу для сна

Гигиена сна:

1) ложиться спать и просыпаться в одно и тоже время, вне зависимости от выходного и праздничного дня

2) стараться спать в темном, с хорошо зашторенным окном месте, т.к. это способствует более глубокому и спокойному сну

3) за час до сна старайтесь отказаться от гаджетов, переводите их бесшумный режим во время сна

4) спите в хорошо проветриваемом и прохладном помещении

Есть ли профилактика апатии? На самом деле самая лучшая профилактика апатии (при отсутствии заболеваний) – это смена деятельности, отпуск, физическая активность, поддержание здорового образа жизни и, что немаловажно, разнообразное и сбалансированное питание.

Муртазина Екатерина Викторовна
Муртазина Екатерина ВикторовнаВрач-эндокринолог, врач-терапевт
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