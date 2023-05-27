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Нехватка витамина D у матери во время беременности влияет на появление шизофрении у ребенка

Было известно, что у людей страдающих от шизофрении мозг неправильно использует гормон дофамин. Это связано с нарушением нейронных связей.

Нехватка витамина D влияет на появление шизофрении у ребенка
© Runews24.ru

Австралийские ученые из Квинслендского университета предположили, что на формирование нейронных цепей влияет количество витамина D в организме матери во время беременности.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи Квинслендского университета с помощью технологии молекулярной визуализации создали дофаминоподобные нейроны. Ученые культивировали их с гормоном кальцитриолом (активной формы витамина D) и без него.

Оказалось, что нейроны, насыщенные кальцитриолом имели больше нейритов (отростков на теле). Кроме этого, внутри нейронов изменилось перераспределение белков, влияющих на высвобождение дофамина. Его выброс усилился благодаря кальцитриолу.

Эксперты убедились, что дефицит витамина D у матери приводит к дисфункции дофамина у плода, что и вызывает шизофрению. Теперь ученые планируют изучить влияние других факторов на дофаминные нейроны.

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