Нехватка витамина D влияет на появление шизофрении у ребенка

Было известно, что у людей страдающих от шизофрении мозг неправильно использует гормон дофамин. Это связано с нарушением нейронных связей.

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Австралийские ученые из Квинслендского университета предположили, что на формирование нейронных цепей влияет количество витамина D в организме матери во время беременности.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи Квинслендского университета с помощью технологии молекулярной визуализации создали дофаминоподобные нейроны. Ученые культивировали их с гормоном кальцитриолом (активной формы витамина D) и без него.

Оказалось, что нейроны, насыщенные кальцитриолом имели больше нейритов (отростков на теле). Кроме этого, внутри нейронов изменилось перераспределение белков, влияющих на высвобождение дофамина. Его выброс усилился благодаря кальцитриолу.