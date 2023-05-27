Отказ от мяса имеет плюсы и минусы
В последнее время вегетарианская система питания набирает популярность. Однако однозначно назвать ее полезной нельзя. Отказ от мяса имеет свои плюсы и минусы.
Так, например, те, кто не употребляет мясо, отмечают оздоровление кожи, снижение веса. Кроме этого, у них нормализуется обмен веществ и кишечная флора.
Однако полный отказ от мясной пищи может стать причиной нехватки важных микроэлементов.
Также люди, которые только начинают свой путь вегетарианца, могут испытывать голод и быструю утомляемость.
Перед тем, как отказаться от мяса необходимо проконсультироваться с врачом, советует портал Sport24.ru