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Отказ от мяса имеет плюсы и минусы

В последнее время вегетарианская система питания набирает популярность. Однако однозначно назвать ее полезной нельзя. Отказ от мяса имеет свои плюсы и минусы.

Отказ от мяса имеет плюсы и минусы
© Runews24.ru

Так, например, те, кто не употребляет мясо, отмечают оздоровление кожи, снижение веса. Кроме этого, у них нормализуется обмен веществ и кишечная флора.

Однако полный отказ от мясной пищи может стать причиной нехватки важных микроэлементов.

Также люди, которые только начинают свой путь вегетарианца, могут испытывать голод и быструю утомляемость.

Перед тем, как отказаться от мяса необходимо проконсультироваться с врачом, советует портал Sport24.ru

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