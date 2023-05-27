Новое исследование, проведенное учеными из Университета Джона Хопкинса, показывает, что дофамин, нейротрансмиттер, традиционно связанный с удовольствием, мотивацией и стремлением к вознаграждению, также, по-видимому, является ключевым фактором, определяющим, почему физические нагрузки кажутся некоторым людям «легкими». Этот вывод был сделан при изучении людей с болезнью Паркинсона, состоянием, характеризующимся прогрессирующей потерей дофамин-продуцирующих клеток в головном мозге.

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Исследование потенциально может привести к новым методам лечения усталости, связанной с депрессией и широким спектром других состояний, а также улучшить наше понимание болезни Паркинсона, считают исследователи.«Исследователи уже давно пытаются понять, почему некоторым людям физические нагрузки даются легче, чем другим», — говорит руководитель исследования Викрам Чиб, доктор философии, доцент кафедры биомедицинской инженерии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса и научный сотрудник Институт Кеннеди Кригер. «Результаты этого исследования показывают, что количество дофамина в мозге является ключевым фактором».