Сложные для аллергиков месяцы: какие растения цветут в мае и как долго

По всей Москве зацвела сирень и другие растения. Даже тополя уже оперились — хотя не жара еще и не июнь. Этот период — страшный сон аллергиков. «Вечерняя Москва» узнала, какие растения цветут в Москве и как долго это длится.

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Замучил чих, а глаза слезятся, хочется постоянно их тереть — это один из признаков поллиноза — реакции на цветение растений. Май и июнь — самые сложные для аллергиков месяцы.

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— Сезонная аллергия чаще всего затрагивает нос, глаза и бронхи, порой ее можно принять за острую респираторную вирусную инфекцию, — поясняет аллерголог-иммунолог Парвиз Азизов. — Симптомы схожи: нос заложен или «течет», частое чиханье, покалывание в горле. Вопрос в продолжительности такого состояния — простуда пройдет за неделю, а аллергия оставит след надолго. Совсем избавиться от симптомов не выйдет, но можно их облегчить.

Носите солнечные очки, пользуйтесь специальными каплями для носа и глаз. В сухие ветреные дни по возможности оставайтесь дома. Избегайте прямых контактов с аллергенами.

Тополь: только соучастник

Активное цветение тополя начинается в первой половине июня и длится примерно две недели. Но в этом году из-за ранней весны пух уже полетел. Он не есть источник аллергии, но очень мощный помощник других аллергенов. Провокаторами являются пыль, частички насекомых, пыльца цветущих растений. Как раз они и провоцируют реакцию на тополиный пух.

Ольха: заставит краснеть

В начале июня закончит цветение ольха. Аллергия на ее пыльцу может проявляться покраснением слизистой глаз, слезотечением, чиханьем, одышкой и даже бронхоспазмом. Дерево часто можно встретить у берегов ручья, озера, реки, болота. Аллергия на ольху является одной из наиболее распространенных.

Береза: до слез довела

Сезон цветения березы приходится на конец весны — начало лета. Перед распусканием листьев береза сбрасывает огромное количество пыльцы. Кстати, у детей до двух лет аллергия на нее развивается редко. Как правило, должно пройти несколько сезонов цветения, прежде чем сформируется реакция и проявится березовый поллиноз.

Сирень: запах сразит

Аллергия на сирень может возникнуть как реакция на пыльцу, так и на запах, а точнее, на эфирные масла, которые выделяет растение. Ее цветение уже началось, и обычно оно длится до 18 дней в зависимости от погоды.

Липа: дыхание остановилось

Несмотря на то что липа пылит не особо интенсивно, ее пыльца начиная с июня и в течение примерно 15 дней заставляет аллергиков не раз всплакнуть. Отличительная особенность липы — навязчивый запах, который усугубляет состояние астматиков. Для них запах липы будет самым настоящим удушливым раздражителем, способным привести к отекам носоглотки и вызвать головные боли.

Дуб: с ветром

Пыльца дуба переносится ветром, поэтому у аллергиков могут появиться симптомы поллиноза даже вне дубрав. В средней полосе России дуб зацветает в середине мая, достигая пика через несколько дней после начала пыления.

Травы: опасность у ваших ног

В июне начинают цвести различные травы: пырей, тимофеевка, крапива, мятлик, лебеда и другие. Их пыльца может вызывать аллергические реакции. Поэтому лучший совет: ограничить прогулки в парках и лесах.

Сосна: везде найдет

Сосна долгое время не причислялась к аллергенным растениям. Но аллергики «научились» реагировать и на нее. Время цветения — май — июнь. И вовсе не обязательно ехать в сосновый бор. У некоторых людей есть реакция и на предметы интерьера, сделанные из массива этого дерева. Лучше провериться, не будет ли вечнозеленое для вас источником проблемы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Окунева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Отдела декоративных растений Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН: