$79.97-0.0285.92+0.04

Невролог Гайфутдинов назвал продукты, которые запрещено есть при рассеянном склерозе

Рассеянный склероз — хроническое прогрессирующее заболевание, причина возникновения которого остается неизвестной. От двух до десяти процентов дебюта недуга возникает в детском возрасте. 27 мая весь мир отмечает Международный день рассеянного склероза. В связи с этим «Вечерняя Москва» решила напомнить о том, какие продукты запрещены при такой болезни, а какие можно употреблять.

Названы продукты, которые запрещено есть при рассеянном склерозе
© Вечерняя Москва
По словам врача-невролога Рустема Гайфутдинова, признаками рассеянного склероза являются:
  • проблемы со зрением, которые переходят в слепоту и косоглазие;
  • снижение мышечной силы;
  • потеря чувствительности;
  • слабость в руках и ногах, тремор;
  • покалывание и онемение в разных частях тела.

Среди иных признаков могут быть также головокружение, неустойчивость при ходьбе, нарушение мочеиспускательной функции.

Говоря о том, какие продукты лучше исключить при болезни, эксперт отметил:

— При этой болезни следует полностью отказаться от изделий пищевой промышленности — чай черный, зерновой кофе, красное мясо, сладости, любые кондитерские изделия, алкоголь, никотин, любые болеутоляющие препараты, — заметил спикер.

Рацион должен быть преимущественно вегетарианским, по возможности из биологически-динамичных культур с максимальным содержанием сырой растительной пищи, пояснил эксперт.

Следует употреблять свежие овощи, фрукты и рыбу: они ускоряют метаболизм в клетках. Любую жирную пищу животного происхождения нужно убрать, так как она повышает уровень холестерина в крови и снижает ее проходимость.

Можно также есть филе курицы без кожи, мясо другой птицы и рыбы для восполнения белка. Скумбрия или лосось полезны в отношении омега-3 ненасыщенных жирных кислот.

Также больному следует принимать следующую группу витаминов: A, комплекс витаминов группы В, фолиевую кислоту, B12, C и E.

Из минералов полезно принимать цинк, медь, селен и марганец, заключил эксперт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий