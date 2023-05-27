Названы продукты, которые запрещено есть при рассеянном склерозе

Невролог Гайфутдинов назвал продукты, которые запрещено есть при рассеянном склерозе
Рассеянный склероз — хроническое прогрессирующее заболевание, причина возникновения которого остается неизвестной. От двух до десяти процентов дебюта недуга возникает в детском возрасте. 27 мая весь мир отмечает Международный день рассеянного склероза. В связи с этим «Вечерняя Москва» решила напомнить о том, какие продукты запрещены при такой болезни, а какие можно употреблять.
- проблемы со зрением, которые переходят в слепоту и косоглазие;
- снижение мышечной силы;
- потеря чувствительности;
- слабость в руках и ногах, тремор;
- покалывание и онемение в разных частях тела.
Среди иных признаков могут быть также головокружение, неустойчивость при ходьбе, нарушение мочеиспускательной функции.
Говоря о том, какие продукты лучше исключить при болезни, эксперт отметил:
— При этой болезни следует полностью отказаться от изделий пищевой промышленности — чай черный, зерновой кофе, красное мясо, сладости, любые кондитерские изделия, алкоголь, никотин, любые болеутоляющие препараты, — заметил спикер.
Рацион должен быть преимущественно вегетарианским, по возможности из биологически-динамичных культур с максимальным содержанием сырой растительной пищи, пояснил эксперт.
Следует употреблять свежие овощи, фрукты и рыбу: они ускоряют метаболизм в клетках. Любую жирную пищу животного происхождения нужно убрать, так как она повышает уровень холестерина в крови и снижает ее проходимость.
Можно также есть филе курицы без кожи, мясо другой птицы и рыбы для восполнения белка. Скумбрия или лосось полезны в отношении омега-3 ненасыщенных жирных кислот.
Также больному следует принимать следующую группу витаминов: A, комплекс витаминов группы В, фолиевую кислоту, B12, C и E.
Из минералов полезно принимать цинк, медь, селен и марганец, заключил эксперт.