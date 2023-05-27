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Диетолог Строков назвал микроэлементы, дефицит которых есть почти у каждого человека

Прием поливитаминов полезен для здоровья человека, напомнил нутрициолог, диетолог Игорь Строков.

Названы микроэлементы, дефицит которых есть почти у каждого человека
© Слово и Дело

Дефицит таких микроэлементов, как витамин D, фолиевая кислота, селен, кальций, магний, железой, йод и омега-3, наблюдается почти у каждого человека. Все эти вещества играют важную роль в поддержании здоровья — они влияют на иммунный статус и восприимчивость к инфекциям, рассказал Строков изданию «МедикФорум».

Большинству людей сложно получить данные витамины из стандартной диеты. Это результат множества факторов, в том числе плохого качества продуктов питания, преобладания ультра-переработанной пищи и высокой нагрузки на организм.

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