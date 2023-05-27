Названы микроэлементы, дефицит которых есть почти у каждого человека

Дефицит таких микроэлементов, как витамин D, фолиевая кислота, селен, кальций, магний, железой, йод и омега-3, наблюдается почти у каждого человека. Все эти вещества играют важную роль в поддержании здоровья — они влияют на иммунный статус и восприимчивость к инфекциям, рассказал Строков изданию «МедикФорум».