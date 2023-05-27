Диетолог Мухина: самый быстрый метод заправиться эндорфинами — съесть мозги. В целом побороть депрессию с помощью питания возможно, если речь про плохое настроение, а не про клиническое заболевание. И нужно правильно составить меню, включив в него особые продукты. Причём добыть полезные гормончики можно не только в сладостях, но и в самых неожиданных продуктах.

© Секрет Фирмы

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что гормоны энкефалины и эндорфины отвечают за улучшение настроения. Первые состоят из тирозина, глицина, фенилаланина и лейцина. Всё это есть в соевых бобах, бананах, миндале и яйцах. Это самые простые способы получить «гормон счастья». Вообще в некоторых национальных кухнях эти продукты едят сырыми, у нас всё же принято готовить.

Арахидоновая кислота относится к незаменимым жирным кислотам и отвечает за механизмы восстановления после стресса. Эти вещества вызывают чувство расслабления, отдыха и даже усиливают ощущение радости жизни. Много арахидоновой кислоты есть в сале — всего 30 граммов продукта дают заряд бодрости и настроения на весь день.

Важно помнить, что дефицит серотонина частенько вызывает депрессию. Большинство таблетированных психотропных антидепрессантов — это вещества, искусственно повышающие уровень серотонина. Но вместо медикаментов можно есть молочные продукты. Особенно можно налечь на сыр.

Дофамин — нейромедиатор, который синтезируется во время удовольствия. Часто от вкусной еды мы чувствуем себя невероятно счастливыми — это биология. Очень много дофамина есть в арахисе, миндале и семечках подсолнуха.