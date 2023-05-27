Биолог Баранова: прохлада стимулирует выработку бурого жира, который продлевает жизнь. Кроме обычного белого жира, в организме человека есть бурый, которого много у младенцев, но гораздо меньше у взрослых. Именно этот бурый жир помогает избавляться от лишнего веса и продлить годы жизни. Поэтому надо стараться спать в прохладной комнате, но не переусердствовать с закалкой.

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По словам доктора биологических наук, профессора, специалиста по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анчи Барановой, бурый жир находится между лопатками и на плечах. Именно это вещество помогает бороться с обычным, белым жиром, который вызывает немало проблем со здоровьем.

Если человек постоянно находится в тепле, то бурый жир попросту исчезает из организма как ненужный. Его появление надо стимулировать холодом. Получается, надо переезжать севернее?