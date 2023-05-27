Как летом защищаться от солнца

Солнечные лучи могут приносить пользу организму, однако чрезмерный загар и неправильный уход за собой летом может нанести непоправимый вред здоровью человека. URA.RU рассказывает, чем опасно солнце и как обезопасить себя от неприятных последствий в солнечную погоду.

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Солнечные лучи при неправильной защите от их негативного влияния способны вызвать развитие почти всех видов рака кожи, предупреждают в Роспотребнадзоре. Ультрафиолетовые лучи ускоряют процесс старения кожи, а злоупотребление солнцем приводит к истощению ее защитных механизмов. Кожа грубеет, становится плотной, высыхает и покрывается морщинками, отметили в ведомстве.

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Частый загар без защиты и солнечные ожоги могут нанести непоправимый вред здоровью и привести к развитию рака кожи на более позднем этапе жизни. Поэтому нужно знать, как можно обезопасить себя в солнечный день. Роспотребнадзор призывает соблюдать следующие рекомендации:

Нахождение на солнце при соблюдении мер предосторожности способно приносить пользу, отмечает врач-физиотерапевт Ирина Смольская. По ее словам, позитивное влияние солнечного света на организм человека огромно.

Человек подвергается вредному воздействию ультрафиолетовых лучей не только тогда, когда принимает солнечные ванны, но и во время занятий спортом на открытом воздухе, занимается садоводством или просто идет по улице, напоминают в Роспотребнадзоре. Имейте в виду: солнечные лучи отражаются от снега (85%), песка (20%), воды и травы (5%). Поэтому недостаточно только находиться в тени, не используя при этом солнцезащитные средства

При этом, добавили в ведомстве, нужно избегать длительного пребывания на солнце в часы его наибольшей активности. Сократить до минимума пребывание на открытом воздухе с 12 до 16 часов в жаркое время года.