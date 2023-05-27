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Sleep Medicine: использование соцсетей вечером может задержать засыпание на три часа

Ученые из Университета Дьюка и Йельского университета обнаружили причинно-следственную связь между вечерним использованием социальных сетей и ухудшением засыпания. Исследование опубликовано в журнале Sleep Medicine.

Использование соцсетей вечером может задержать засыпание на три часа
© Газета.Ru

В общей сложности ученые проанализировали 120 млн сообщений, сделанных 44 тыс. пользователей на сайте за 15 лет. Они обнаружили, что если пользователь размещал сообщения на сайте примерно за час до своего обычного времени сна, они с гораздо большей вероятностью ложились спать позже, чем обычно. В среднем время отхода ко сну задерживалось на один-три часа.

Исследователи предполагают, что повышение уровня дофамина из-за ожидания ответа от других пользователей на сайте может затруднить расслабление и засыпание. Предыдущие исследования показали, что повышение уровня дофамина способствует умственной активности и бдительности.

Также эксперименты других групп ученых показали, что воздействие синего света, например, излучаемого телефонами и планшетными компьютерами, может привести к проблемам со сном, поскольку препятствует выработке мелатонина.

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