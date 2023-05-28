Онколог обосновала причину появления рака груди

За последнее время онкология помолодела. В частности, рак груди стали выявлять у женщин в возрасте 30-35 лет. Врач-онколог Елена Жукова объяснила в интервью aif.ru, что может стать «спусковым механизмом».

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По её мнению, на здоровье женщины негативно сказывается проживание в мегаполисах. В причины ещё внесли выхлопные газы, сидячий образ жизни, плохое питание и постоянные стрессы.

«В эти моменты подскакивает гормон стресса (кортизол), который провоцирует выброс иных гормонов, например, адреналина и норадреналина. А это увеличивает шансы женщины на приобретение такого заболевания», – подытожила врач.