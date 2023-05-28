Диетолог заявил об опасности кваса для некоторых категорий людей

Отказаться от употребления покупного кваса людям с сахарным диабетом призвал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Он предупредил, что магазинный напиток содержит много сахара и способен повышать уровень глюкозы в крови. Никакой квас, в том числе и домашний, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, так как этот напиток раздражает орган и может вызвать обострение заболевания, подчеркнул эксперт.
Ранее россияне назвали стоимость кваса во времена СССР. «Три копейки стакан, пять копеек кружка», — пояснил один из пользователей сети.