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Диетолог Гинзбург заявил об опасности кваса для некоторых категорий людей

Отказаться от употребления покупного кваса людям с сахарным диабетом призвал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог заявил об опасности кваса для некоторых категорий людей
© Мослента

Он предупредил, что магазинный напиток содержит много сахара и способен повышать уровень глюкозы в крови. Никакой квас, в том числе и домашний, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, так как этот напиток раздражает орган и может вызвать обострение заболевания, подчеркнул эксперт.

Ранее россияне назвали стоимость кваса во времена СССР. «Три копейки стакан, пять копеек кружка», — пояснил один из пользователей сети.

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