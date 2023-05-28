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24 минуты назад

Science: чувство голода может иметь омолаживающий эффект и замедлять процесс старения

FBM.ru

Ученые из Мичиганского университета пришли к интересному открытию: ощущение голода может иметь омолаживающий эффект и замедлять процесс старения.

Science: чувство голода может иметь омолаживающий эффект
Фото: FBM.ruFBM.ru

В результате исследования, опубликованного в журнале Science, ученые установили, что для достижения этого эффекта необязательно сокращать потребление калорий.

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Предыдущие эксперименты, проведенные на плодовых мушках и грызунах, показали, что ограничение калорий может увеличить продолжительность жизни и улучшить здоровье. Однако для применения этих результатов на людях требуется провести больше исследований, так как некоторые эксперименты дали противоречивые результаты и выявили потенциальные риски.

В новом исследовании ученые обнаружили, что само ощущение голода может замедлить процесс старения. Они выяснили, что аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) играют важную роль в этом процессе и могут вызывать чувство сытости у мух. Ученые провели эксперимент, в котором голодным мушкам предлагали закуску с низким содержанием BCAA, а затем предоставляли доступ к обычной пище через несколько часов. Мухи, потреблявшие закуску с низким содержанием BCAA, съедали больше пищи и предпочитали продукты с высоким содержанием белка, что свидетельствует о наличии естественного голода, основанного на потребностях организма.

У мух, которые были подвержены такому голоданию, наблюдались те же изменения, что и при ограничении калорий в рационе. Более того, активация нейронов, ответственных за ощущение голода, приводила к увеличению жизни мух.

Ученые заключили, что само состояние голода, а не энергетические характеристики диеты, способно замедлить старение. Полученные результаты помогут объяснить, почему диеты с низким содержанием BCAA оказывают положительное влияние на здоровье. Возможно, такие диеты обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, при этом не подавляя сигналы голода в мозгу.

Однако для подтверждения этих результатов и оценки их применимости к людям требуются дополнительные исследования, проведенные на млекопитающих и, конечно же, на людях. Хотя гены у плодовых мушек и людей схожи на 75% и они имеют сходство в генах, связанных с заболеваниями человека, медицинское применение этих результатов возможно только после проведения тщательных тестов на более высоких организмах и на самих людях.

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