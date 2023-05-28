Как правильно чистить зубы

Чистка зубов является обычной повседневной процедурой для каждого. Однако не все следят за гигиеной полости рта правильно. URA.RU приводит главные правила уходом за здоровьем своих зубов.

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Чистка зубов необходима для профилактики ряда заболеваний, затрагивающих не только ротовую полость, но и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Кроме того, если долго не чистить зубы, на них начинает появляться налет, который становится причиной кариеса.

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Когда и как нужно чистить зубы

Как правило, зубы нужно чистить два раза в день — утром и вечером перед сном. Однако при необходимости почистить их дополнительно можно после обеда. Стоматолог Вячеслав Минко рекомендует чистить зубы поле завтрака, а перед приемом пищи просто прополоскать рот.

Перед тем как начать процедуру, необходимо смочить головку зубной щетки теплой водой. Так с нее смоется пыль и другой налет.

После этого нужно выдавить зубную пасту. Будет достаточно небольшого количества.

Начать чистку зубов следует с внешней стороны, мягкими движениями от десны до края зуба. Желательно, чтобы щетинки были под углом 45 градусов. В каждой зоне рекомендуется чистить от 12 до 15 секунд.

После надо почистить зубы с внутренней стороны. Для этого можно вертикально наклонить щетку и сделать несколько движений вверх-вниз. Также нужно почистить поверхности зубов, которыми пережевывается пища. Следует уделить внимание дальним и труднодоступным зубам.

Под конец необходимо аккуратно почистить язык. Главное — не нажимать щеткой слишком сильно, чтобы не повредить мягкие ткани. После конца процедуры нужно прополоскать рот теплой водой. Лучше использовать кипяченую или бутилированную воду.

Также следует помыть зубную щетку, чтобы смыть остатки пасты и бактерии. Саму процедуру рекомендуется выполнять две — три минуты.

Как выбрать зубную щетку

Если речь идет об обычной зубной щетке, стоит обратить внимание на жесткость щетины. Ее обычно делят три уровня:

мягкая щетина подходит людям со склонностью к кровотечению десен, а также маленьким детям;

щетка средней жесткости — довольно универсальна, так как подходит не только людям со своими зубами, но и прошедшим протезирование. Такая щетка не сказывается на зубной эмали и слизистой оболочке;

жесткая щетина рекомендуется людям с большим количеством зубного налета и твердых зубных отложений. Такими щетками следует пользоваться только по рекомендации врача.

При выборе электрической щетки необходимо обратить внимание на качество щетины и материал, из которого она сделана. Стоит проверить, можно ли менять скоростной режим. Можно убедиться, что у щетки есть возможность выбора направления вращения. Рекомендуется обратить внимание на возможность работы в звуковом и ультразвуковом режимах.

Как выбрать зубную пасту

Зубную пасту делят на два типа. Первый — гигиеническая. Она предназначена для освежения дыхания и избавления от мелких остатков пищи. Второй — лечебно-профилактическая, которая содержит компоненты для профилактики заболеваний полости рта.

По действию зубная паста делится на:

Пасты с противокариесным эффектом. Несмотря на то, что она не является лечебным средством, в ее состав входят фтор и кальций, которые препятствуют развитию кариеса.

Пасты с противопародонтитным эффектом. Они содержат различные травы, которые помогают уменьшить кровоточивость десен уменьшить воспаление.

Пасты с отбеливающим эффектом. В их составе содержатся абразивные частицы и перекись водорода, которые обеспечивают осветление зубной эмали на пару тонов.

Чем еще можно почистить зубы

В качестве дополнительных средств для чистки зубов можно использовать ирригатор. Поток воды под высоким давлением помогает прочищать места, куда невозможно добраться зубной щеткой.

Для избавления от остатков пищи между зубами будет полезна зубная нить. Дополнительно она может быть пропитана воском, ароматизаторами или антибактериальными составами.

Также можно чистить зубы специальными ершиками, похожими на те, которыми моют посуду. Они бывают с мягким и жестким ворсом, а также пластиковые или металлические.

Для дополнительного ухода за полостью рта можно пользоваться ополаскивателями. Они не заменят полноценную чистку, однако помогут освежить дыхание и избавиться от части микробов.