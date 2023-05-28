Шесть видов деятельности, которые сжигают больше всего калорий

Не все любят постоянно ходить в спортзал, чтобы сжечь калории. К счастью, есть виды деятельности, которые могут заменить подобные тренировки и позволят похудеть.

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По словам дипломированного диетолога Эми Гудсон, цель заключается в том, чтобы найти занятие, которое нравится, и регулярно уделять ему время. Для похудения при этом нужно ещё следить за питанием.

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Плавание. Преимущества этого вида деятельности для похудения подтверждают научные исследования. Известно, что баттерфляй, брасс и даже плавание вольным стилем помогают ускорить сжигание жира. Всего за полчаса вы сожжёте от от 367 до 404 калорий. А ещё вы нарастите подобным образом мышцы, которые помогают сжигать в состоянии покоя калорий больше.

Зумба. В течение одного часа вы избавитесь в среднем от 500 до 800 калорий. Хотя на это могут влиять также множество факторов, в том числе генетика, возраст, интенсивность занятий.

Баскетбол. Спустя 30 минут игры человек с массой тела 70 кг, может сжечь примерно 288 калорий. К тому же баскетбол является отличным видом тренировки для всего тела.

Флаг-футбол. Этот вид спорта представляет собой тренировку со всеми видами упражнений. Игра состоит из двух таймов по 20 минут. Подсчитано, что человек весом 68 кг за всю игру может сжечь около 363 калорий, тот, чей вес составляет 91 кг - около 484 калорий, 113 кг - около 605 калорий. Исследования показывают, что такой футбол ещё поддерживает здоровье сердца и костей.

Скалолазание. Во время этого занятия задействуется всё тело: ноги, руки, корпус, спина, ягодицы. Скалолазание также сочетает в себе аэробные и силовые упражнения, что увеличивает сжигание калорий в течение всего дня. Исследования демонстрируют, что в час благодаря такому виду деятельности человек сжигает от 480 до 660 калорий.

Езда на велосипеде. В научных работах говорится, что езда на велосипеде способна значительно улучшить физическую форму, повысить чувствительность к инсулину, снизить риск развития сердечных заболеваний, рака и даже смерти. За 30 минут в зависимости от интенсивности тренировки и вашего веса вы можете избавиться от 210-441 ккал. Вот какие виды деятельности способны с лёгкостью заменить тренировки в тренажёрном зале.