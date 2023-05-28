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Чем опасны для здоровья заменители сахара

Большинство из нас уверены, что проблему с высоким потреблением сахара можно решить, если покупать продукты с искусственными подсластителями. Однако уже не один год ведутся споры по поводу безопасности такой пищи.

Чем опасны для здоровья заменители сахара
© Ferra.ru

Как отмечает консультант по питанию Михаела Бебова, заменители сахара - это вовсе не выход, если вы едите много сахара. При потреблении сахарозаменителей мозг получает сигнал, что мы едим что-то сладкое. Но вот психического удовольствия от этого, как от потреблении настоящего сахара, мы не испытываем. Дело в том, что заменители сахара перевариваются в организме по-другому и не оказывают никакого влияния на уровень гормона дофамина в мозгу.

Частично сахарозаменители могут быть полезны людям, страдающим диабетом 2 типа. Благодаря таким подсластителям эти люди могут время от времени наслаждаться сладким чаем или пирогом.

Тем не менее в целом сладкие и солёные продукты нужно есть как можно реже. Также стоит сокращать количество такой пищи постепенно.

Самыми естественными для человеческими организма сладостями являются мёд, а также зерновые солоды и сиропы. Кроме того, можно употреблять кокосовый сироп, сироп цикория, качественный тростниковый сахар, высушенный тростниковый сок. Однако главное - это количество потребляемых напитков и продуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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