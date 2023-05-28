Доктор предупредил о смертельной опасности употребления сладкого

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности употребления сладкого
О смертельной опасности употребления сладкого в своем Telegram-канале россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
Доктор пояснил, что употребление сладкого, а также белого хлеба, макарон и выпечки ведет к резкому подъему сахара в крови. В связи с этим, в организме начинает вырабатываться все больше инсулина и рецепторы, взаимодействующие с ним, перестают реагировать на этот гормон.
Инсулин начинает вырабатываться в еще больших количествах, что способствует росту новых образований, в том числе и злокачественных. Кроме того, при повышенном инсулине высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии, ожирения и нарушение липидного обмена.