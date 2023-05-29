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Стекло или пластик: офтальмолог рассказала, как выбрать солнцезащитные очки

Офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения Татьяна Шилова посоветовала не выбирать стеклянные солнцезащитные очки. Об этом пишет RT.

Офтальмолог рассказала, как выбрать солнцезащитные очки
© СОВА

По словам эксперта, стекло может быть достаточно травмоопасным. Выбирая солнцезащитные очки, стоит отдать предпочтение пластику. Именно он дает возможность получить тонкую линзу высокого качества:

- Конечно, она должна содержать необходимые ультрафиолетовые фильтры, которые задерживают ту длину волны, которая в данном месте будет являться повреждающим фактором.

Офтальмолог отметила, что у людей, которые пользуются медицинской оптикой, нередко возникает проблема ношения солнцезащитных очков:

- Для таких пациентов контактные линзы не являются защитным средством и более рискованны. Для этого на сегодняшний день есть лазерная коррекция зрения, тогда человек сможет пользоваться традиционными солнцезащитными очками.

Татьяна Шилова подчеркнула, что после лазерной коррекции медицинские очки уже не понадобятся. Она также напомнила, что разные компоненты ультрафиолетового света проникают на разную глубину.

О том, на что еще обратить внимание при выборе солнцезащитных очков, рассказала и офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева.

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