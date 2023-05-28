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1 час назад

Россиянам назвали витамин, недостаток которого приводит к повышенной тревожности

Слово и Дело

Ученые из ОАЭ выяснили, что недостаток в организме витамина D может привести к усилению тревожности.

Ученые назвали витамин, дефицит которого приводит к тревожности
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Дефицит витамина D в организме сказывается на настроении, работе сердца, а также вероятности развития рака и диабета. С помощью 386 добровольцев ученые выяснили, что сокращение в рационе продуктов с витамином D, а также недостаток солнца сказывались на уровне тревожности. У некоторых респондентов даже доходило до развития тревожных расстройств.

Однако самостоятельный прием витамина D не гарантирует улучшение самочувствия. Специалисты посоветовали чаще бывать на солнце для профилактики дефицита, но не забывать про крема для защиты от излучения.

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