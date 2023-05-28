Ученые назвали витамин, дефицит которого приводит к тревожности

Ученые из ОАЭ выяснили, что недостаток в организме витамина D может привести к усилению тревожности.

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Дефицит витамина D в организме сказывается на настроении, работе сердца, а также вероятности развития рака и диабета. С помощью 386 добровольцев ученые выяснили, что сокращение в рационе продуктов с витамином D, а также недостаток солнца сказывались на уровне тревожности. У некоторых респондентов даже доходило до развития тревожных расстройств.