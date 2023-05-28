Гастроэнтеролог назвала чаи, которые противопоказаны беременным

Беременным часто рекомендуют пить травяные чаи и настои, однако для здоровья будущей мамы и ребенка они могут быть опасны. От каких напитков стоит отказаться во время беременности, "Доктору Питеру" рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам специалиста, важно помнить, что современная фармакология берет начало в изучении свойств растений и того, какое воздействие они оказывают на организм Сначала были открыты компоненты, которые оказывают сильное влияние на тело, а потом стали создавать их синтетические аналоги. Именно поэтому растительные чаи и отвары могут не только помочь, но и навредить здоровью.
Беременные часто считают травяные чаи безобидными и даже не сообщают акушеру-гинекологу, что заменили ими напитки с кофеином. Однако предварительная консультация обязательна.
Польза иван-чая, который популярен у беременных, не доказана научно, как и вред этого напитка. Поэтому не стоит увлекаться подобными напитками, говорит Екатерина Кашух.
Травяные напитки из валерианы, ромашки, зверобоя могут нанести непоправимый вред и ребенку, и матери. В них много активных химических элементов, которые способны вызывать самопроизвольный аборт или влиять на то, как протекает беременность. Кроме того, из-за травяных напитков может повредиться печень.
На безопасность травяных напитков влияет и количество травяного чая, который выпил человек. Пара глотков вряд ли будет вредна для организма. Важна и кратность употребления. Некоторые компоненты накапливаются в организме, и самочувствие ухудшается через несколько дней после регулярного употребления.
Наиболее безопасными для беременных считаются напитки с имбирем мятой, брусникой и клюквой. Тем не менее, и их пить постоянно не стоит. Лучше отдавать предпочтение чистой негазированной воде, но можно выпить заваренные ягоды брусники или клюквы.
Если же женщина привыкла к травяным напиткам до того как забеременела, стоит обсудить их безопасность с врачом. Особенно это важно, если она принимает лекарства или биодобавки.
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