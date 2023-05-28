Гастроэнтеролог назвала чаи, которые противопоказаны беременным

Беременным часто рекомендуют пить травяные чаи и настои, однако для здоровья будущей мамы и ребенка они могут быть опасны. От каких напитков стоит отказаться во время беременности, "Доктору Питеру" рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Фото: Pxhere Pxhere

По словам специалиста, важно помнить, что современная фармакология берет начало в изучении свойств растений и того, какое воздействие они оказывают на организм Сначала были открыты компоненты, которые оказывают сильное влияние на тело, а потом стали создавать их синтетические аналоги. Именно поэтому растительные чаи и отвары могут не только помочь, но и навредить здоровью.

Видео дня

Беременные часто считают травяные чаи безобидными и даже не сообщают акушеру-гинекологу, что заменили ими напитки с кофеином. Однако предварительная консультация обязательна.

Польза иван-чая, который популярен у беременных, не доказана научно, как и вред этого напитка. Поэтому не стоит увлекаться подобными напитками, говорит Екатерина Кашух.

Травяные напитки из валерианы, ромашки, зверобоя могут нанести непоправимый вред и ребенку, и матери. В них много активных химических элементов, которые способны вызывать самопроизвольный аборт или влиять на то, как протекает беременность. Кроме того, из-за травяных напитков может повредиться печень.

На безопасность травяных напитков влияет и количество травяного чая, который выпил человек. Пара глотков вряд ли будет вредна для организма. Важна и кратность употребления. Некоторые компоненты накапливаются в организме, и самочувствие ухудшается через несколько дней после регулярного употребления.

Наиболее безопасными для беременных считаются напитки с имбирем мятой, брусникой и клюквой. Тем не менее, и их пить постоянно не стоит. Лучше отдавать предпочтение чистой негазированной воде, но можно выпить заваренные ягоды брусники или клюквы.

Если же женщина привыкла к травяным напиткам до того как забеременела, стоит обсудить их безопасность с врачом. Особенно это важно, если она принимает лекарства или биодобавки.