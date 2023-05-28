Врач рассказал о способных привести к раку продуктах

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасностях, которые таят в себе содержащие сахар продукты. Соответствующую публикацию он разместил в воскресенье, 28 мая, в своем Telegram-канале.

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По словам доктора, при регулярном употреблении в пищу таких продуктов, как газировка, белые макароны, хлеб и рис, растет уровень сахара, что приводит к выбросу инсулина. Рецепторы в организме приобретают к нему резистентность и неправильно оценивают уровень инсулина в организме, что приводит к росту тканей, в том числе таких, как раковые опухоли.

В числе признаков резистентности к инсулину доктор указал избыточный вес и торчащий живот, а также вельветовые утолщения кожи и ее потемнение в области подмышек, под грудью и в других складках кожи. Еще один симптом — напоминающие судороги боли в мышцах.