Названы полезные для организма свойства крапивы

Стало известно, какими полезными для организма свойствами обладает крапива
Крапиву часто называют «жгучим сорняком». Однако эторастение обладает множеством полезных для организма свойств.По словам медиков, крапива содержит белки, бета-каротины, атакже витамины B, C, E и K. Кроме того, в ее состав входят кальций, хром, железо и кремний.
В народной медицине это растение часто использовали вкачестве мочегонного и общеукрепляющего средства. Также крапива применяется при анемии, болезнях почек и туберкулезе.
С помощью сока крапивы можно тонизировать кожу лица. Однакорастение противопоказано для людей, которые страдают от повышенной свертываемости крови.