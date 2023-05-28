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Стало известно, какими полезными для организма свойствами обладает крапива

Крапиву часто называют «жгучим сорняком». Однако эторастение обладает множеством полезных для организма свойств.По словам медиков, крапива содержит белки, бета-каротины, атакже витамины B, C, E и K. Кроме того, в ее состав входят кальций, хром, железо и кремний.

Названы полезные для организма свойства крапивы
© Слово и Дело

В народной медицине это растение часто использовали вкачестве мочегонного и общеукрепляющего средства. Также крапива применяется при анемии, болезнях почек и туберкулезе.

С помощью сока крапивы можно тонизировать кожу лица. Однакорастение противопоказано для людей, которые страдают от повышенной свертываемости крови.

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