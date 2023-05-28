Названы полезные для организма свойства крапивы

Крапиву часто называют «жгучим сорняком». Однако эторастение обладает множеством полезных для организма свойств.По словам медиков, крапива содержит белки, бета-каротины, атакже витамины B, C, E и K. Кроме того, в ее состав входят кальций, хром, железо и кремний.

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В народной медицине это растение часто использовали вкачестве мочегонного и общеукрепляющего средства. Также крапива применяется при анемии, болезнях почек и туберкулезе.