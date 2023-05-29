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20 минут назад

Диетолог предупредила о вреде частых перекусов

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Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала о вреде частых перекусов. Об этом сообщают «Известия».

Диетолог предупредила о вреде частых перекусов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, один из самых главных побочных эффектов частых перекусов — это незаметное употребление огромного количества калорий вне основных приемов пищи. Она подчеркнула, что обычно люди выбирают не самые полезные продукты.

«В итоге — катастрофический рост ожирения и сопутствующих ему заболеваний», — сказала она.

Специалист добавила, что каждый прием пищи является «настоящей кислотной атакой» на зубы. Она пояснила, что при частых перекусах естественная защита слюны перестает работать, в результате чего зубная эмаль начинает разрушаться. Врач посоветовала после каждого приема пищи тщательно полоскать рот водой.

Здоровье,
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