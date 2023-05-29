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Доктор Гинзбург раскрыл способ повысить уровень «гормона любви» в крови

Способы повысить уровень окситоцина, «гормона любви», в крови перечислил доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен». Он назвал объятия важными для здоровья.

Раскрыт способ повысить уровень «гормона любви» в крови
© Мослента

Самая известная функция окситоцина — помочь женщине родить и выкормить ребенка. Однако этот гормон также присутствует в крови мужчин и бездетных женщин, формируя чувство привязанности в близких отношениях, пояснил Гинзбург. «Окситоцин выделяется при сближении и наполняет наши отношения смыслом, вне зависимости от того, есть у пары секс или нет», — пояснил врач.

«Гормон любви» можно поддерживать собственными усилиями. Для этого важно прикасаться к близкому человеку, гладить его, обнимать. Уровень окситоцина в крови также повышают любые расслабляющие действия — сон, прогулка, принятие ванны.

Гинзбург также отметил, что для поддержания гормонального баланса важно придерживаться правильного питания, уменьшить потребление сахара, белого хлеба, риса, картофеля, красного мяса, маргарина и трансжиров. В рационе должны присутствовать фрукты, орехи, морская рыба, овощи, зелень и кисломолочные продукты.

Ранее Гинзбург посоветовал диету для продления жизни. Он порекомендовал есть на 20 процентов меньше.

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