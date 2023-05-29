Названы опасности травяных чаев для беременных

Гастроэнтеролог Кашух: травяные чаи могут стимулировать сокращение матки и вызывать аборт. Во время беременности происходят перемены, которые затрагивают внешность, образ жизни и привычки будущей матери. Некоторые любительницы кофе отказываются от любимого напитка и увлекаются различными чаями — мол, так полезнее. Однако некоторые травы могут весьма негативно сказаться на состоянии беременной и даже нести опасность для ребёнка.

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В целом нельзя ставить крест на чаях и отварах в целом, ведь есть и весьма полезные экземпляры. Но важно изучать то, что наливаешь себе в чашку. И тут начинают дегустировать разные травы.

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«Обычно об этом даже не сообщают своему акушеру-гинекологу, однако именно с ним следует посоветоваться перед употреблением любых травяных чаев», — предупредила андидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Один из самых популярных напитков у беременных — иван-чай, он же — кипрей. Он растёт повсеместно в Северном полушарии, в том числе и в России. Его заваренные листья очень напоминают чёрный чай, только с фруктовым привкусом. При этом в кипрее нет кофеина, который может встретиться даже в других сортах чая.

Иван-чай богат витаминами:А, В1, В2, В5, В6, В9, C и РР. Также в нем присутствуют флавоноиды, лектины, железо, медь и марганец. В общем кладезь пользы. Но есть нюанс.

«При этом убедительных научных доказательств, которые подтверждали бы его пользу, пока нет. Про вред иван-чая также ничего не известно, поэтому врачи не рекомендуют беременным увлекаться подобными травяными напитками», — пояснила гастроэнтеролог.

То же касается и других трав, из которых в Интернете советуют готовить «безопасные» отвары: валерианы, ромашки, зверобоя.

Опасность травяного чая

Травяные напитки, если их бездумно пить, во время беременности могут нанести вред матери и ребёнку. В таких чаях содержится множество активных химических веществ, которые могут стимулировать сокращение матки и провоцировать самопроизвольный аборт. Или же некоторые могут действовать как женские гормоны, что станет ещё одной опасностью для состояния мамочки. Ещё один эффект травяных напитков — повреждение печени, что для беременных особенно опасно.

Во многом безопасность травяных настоев зависит от частоты приёма и количества напитка. Если женщина только пригубила напиток или сделала пару глотков, то такая доза вряд ли опасна.

Также в некоторые ингредиенты в травяных напитках могут накапливаться в организме и вред от них усиливается при постоянном употреблении. Поэтому первые пару раз такой чай никак не повлияет на самочувствие, а вот от третьей чашки может резко стать плохо.

Безопасные напитки для беременных

Среди безопасных для беременных травяных напитков выделяют те, что содержат имбирь, мяту, бруснику и клюкву. Однако и ими злоупотреблять не следует.

Но лучший вариант для беременных — чистая негазированная вода. Но если хочется чего-то вкусного, то можно выпить заваренные ягоды брусники или клюквы. В целом беременным необязательно полностью избавляться от кофеинсодержащих напитков. Главное — не выпивать более 200 мг кофеина в день, а это две чашки кофе или четыре чашки чая по 150 мл.

Лучше отказаться от экспериментов с травяными напитками во время беременности. Но если невтерпёж, то нужно обсудить с врачом безопасность этой затеи.