3 популярные диеты, которые приведут к болезням глаз

Весной обычно многие присматриваются к различным диетам, которые помогут им быстро сбросить вес. Но не все популярные варианты питания безопасны для здоровья.

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Как отмечает Суджата Пол, специалист по контактным линзам и клинический руководитель отдела профессиональных услуг в Lenstore, некоторые диеты могут плохо сказаться на здоровье глаз.

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Это кетодиета, палеодиета и прерывистое голодание. Из-за них в организме может возникнуть недостаток витаминов, который вызовет ряд заболеваний глаз.

Кетодиета предполагает резкое сокращение потребления углеводов. В результате организм переходит в состояние кетоза.

Некоторые научные исследования показывают, что такая диета не даёт необходимого количества кальция, фосфора, магния, витамина D. Из-за дефицита кальция может развиться катаракта, зрение может стать нечётким. Известно также, что недостаток витамина D связан с возрастной дегенерацией жёлтого пятна, диабетической ретинопатией, увеитом, синдромом сухого глаза, нарушением слезоотделения.

Интервальное голодание основано на том, что существуют в течение дня длительные периоды голодания, а за ними следуют временные окна, когда вы едите как обычно. К примеру, один популярный подход предполагает приём пищи в течение 8-часового окна и голодание в течение 16 часов. При соблюдении подобной диеты могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как низкий уровень сахара в крови, при котором человек может столкнуться с нечёткостью зрения и с другими нарушениями зрения. В первые дни голодания организм также выделяет много воды и соли, что может способствовать обезвоживанию. Из-за недостатка воды могут возникнуть усталость глаз, головные боли или двоение в глазах.

Палеодиета основана на употреблении яиц, мяса, рыбы, морепродуктов, фруктов, некрахмалистых овощей, орехов, семян и масел. При этом из рациона исключаются молочные продукты, зерновые, бобовые, а также обработанные пищевые продукты. Всё это может способствовать возникновению дефицита кальция. Также при употреблении слишком большого количества красного мяса в организме может повыситься уровень белка и насыщенных жиров, что приведёт к закупорке кровеносных сосудов, питающих глаза.