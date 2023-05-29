3 продукта, которые снизят риск развития рака

Врач назвал три продукта, которые снизят риск развития рака
Не существует ничего, что бы гарантировало, что вы не столкнётесь за всю жизнь с раком. Тем не менее если уменьшить воспаление в организме, то это может значительно повлиять на рост раковых клеток.
Снижение уровня хронического воспаления - это один из способов сохранить здоровье и снизить вероятность развития рака. Кроме того, в исследовании, опубликованном в PLOS One, говорится, что соблюдение противовоспалительной диеты снижает риск летального исхода. Особенно это касается рака лёгких и рака желудка у мужчин.
Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy назвала продукты, которые способствуют уменьшению воспаления.
Черника. За счёт большого количества антоцианидинов она помогает предотвратить повреждение ДНК и образование аномальных раковых клеток. Рекомендуется в день съедать 140 г черники.
Жирная рыба. Она насыщена жирными кислотами омега-3, которые помогают бороться с воспалением. Исследования также показали, что потребление большого количества жирной рыбы связано с более низким риском развития рака молочной железы. К жирной рыбе относятся сельдь, форель, лосось, скумбрия, сардина. Врач порекомендовала есть две порции рыбы в неделю.
Пробиотики. Эти вещества входят в состав кефира, темпе, мисо, кимчи, хлеба на закваске. Они представляют собой живые бактерии, которые нужны для поддержания здоровья кишечника. Эти бактерии могут обеспечивать защиту от рака.
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