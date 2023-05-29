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Врач назвал три продукта, которые снизят риск развития рака

Не существует ничего, что бы гарантировало, что вы не столкнётесь за всю жизнь с раком. Тем не менее если уменьшить воспаление в организме, то это может значительно повлиять на рост раковых клеток.

3 продукта, которые снизят риск развития рака
© Ferra.ru

Снижение уровня хронического воспаления - это один из способов сохранить здоровье и снизить вероятность развития рака. Кроме того, в исследовании, опубликованном в PLOS One, говорится, что соблюдение противовоспалительной диеты снижает риск летального исхода. Особенно это касается рака лёгких и рака желудка у мужчин.

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy назвала продукты, которые способствуют уменьшению воспаления.

Черника. За счёт большого количества антоцианидинов она помогает предотвратить повреждение ДНК и образование аномальных раковых клеток. Рекомендуется в день съедать 140 г черники.

Жирная рыба. Она насыщена жирными кислотами омега-3, которые помогают бороться с воспалением. Исследования также показали, что потребление большого количества жирной рыбы связано с более низким риском развития рака молочной железы. К жирной рыбе относятся сельдь, форель, лосось, скумбрия, сардина. Врач порекомендовала есть две порции рыбы в неделю.

Пробиотики. Эти вещества входят в состав кефира, темпе, мисо, кимчи, хлеба на закваске. Они представляют собой живые бактерии, которые нужны для поддержания здоровья кишечника. Эти бактерии могут обеспечивать защиту от рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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