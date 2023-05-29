$79.97-0.0285.92+0.04

Нутрициолог Панова объяснила, почему не стоит пить сок во время диеты

Употребление сока во время диеты неэффективно, поскольку в нем много сахара. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Нутрициолог объяснила, почему не стоит пить сок во время диеты
© Вечерняя Москва

"Зачастую, в одном стакане яблочного покупного сока может быть до пяти чайных ложек сахара. Похудеть с помощью такого напитка вряд ли получится", — сказала она.

Особый вред несут магазинные соки. В качестве полезной альтернативы Панова посоветовала овощной сок, приготовленный самостоятельно: например, из сельдерея и зелени, передает «Москва 24».

Стремление похудеть к лету зачастую оборачивается последствиями для здоровья. Люди сильно ограничивают себя в питании, что приводит к проблемам. О том, возможно ли похудеть к лету безопасно и каких правил для этого надо придерживаться, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «ВМ» заявила, что подсчет калорий может быть лишним в том случае, если у человека нет никаких проблем со здоровьем. Однако если по определенным причинам снизить вес требуется быстро, учет калорий можно вести, причем делать это нужно правильно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий