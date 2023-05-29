Нутрициолог объяснила, почему не стоит пить сок во время диеты

Употребление сока во время диеты неэффективно, поскольку в нем много сахара. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Панова.

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"Зачастую, в одном стакане яблочного покупного сока может быть до пяти чайных ложек сахара. Похудеть с помощью такого напитка вряд ли получится", — сказала она.

Особый вред несут магазинные соки. В качестве полезной альтернативы Панова посоветовала овощной сок, приготовленный самостоятельно: например, из сельдерея и зелени, передает «Москва 24».

Стремление похудеть к лету зачастую оборачивается последствиями для здоровья. Люди сильно ограничивают себя в питании, что приводит к проблемам. О том, возможно ли похудеть к лету безопасно и каких правил для этого надо придерживаться, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.