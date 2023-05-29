Нутрициолог рассказала, как перестать заедать стресс

Часто высокая загруженность и большое число запланированных дел, а также переживания приводят к заеданию стресса. О том, какие советы помогут это избежать, Life рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

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Прежде всего эксперт советует отследить и осознать проблему, которая приводит к перееданию. Когда вы поймете, в какой момент вас тянет к холодильнику, стоит попробовать перевести фокус внимания с еды на какую-либо деятельность, например, спорт. Физическая активность может не только сжечь набранные калории, но и снизить стресс, указывает нутрициолог. Заниматься можно и дома, при этом физическим упражнениям можно уделять ежедневно всего 15-20 минут.

Следующий совет — не покупайте вредные продукты домой. Иначе вы будете постоянно цепляться за них взглядом и вам захочется ими перекусить. Лучше заменить их на полезные — фрукты, горький шоколад или ореховые батончики. Также Свиридова советует отказаться от диеты, которая приведет только к дополнительному стрессу для организма. Вместо этого лучше составить график питания, добавив в него перекусы. Так вы сможете понять, как стабилизировать питание. Еще одно правило — отдых. За неделю обязательно нужно выделять себе время, которое можно посвятить своим любимым делам.

«30 минут в день на прочтение любимой книги или просмотр сериала — совсем немного. Однако это время поможет переключиться с потока дел и расслабиться. Уровень стресса снизится, а случаи переедания уменьшатся», — отметила эксперт.